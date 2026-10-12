IA, cybersecurity e social: TGWEBAI porta nelle scuole due percorsi gratuiti per gli studenti | INFO

Dopo due anni di attività e l’adesione di numerosi istituti di Reggio Calabria e provincia, l’associazione TGWEBAI amplia il progetto formativo. Dall’intelligenza artificiale utilizzata per studiare e fare i compiti alle truffe online, dai deepfake alla protezione dei dati personali, fino ai rischi legati ai social network. Sono alcune delle sfide con cui gli studenti si confrontano quotidianamente e sulle quali diventa sempre più importante sviluppare conoscenze e capacità critiche.

Per affrontare questi temi, TGWEBAI, associazione culturale senza scopo di lucro impegnata nella diffusione della cultura digitale, rilancia per l’anno scolastico 2026/2027 il proprio programma di formazione gratuita negli istituti scolastici, proponendo due percorsi dedicati all’intelligenza artificiale e alla sicurezza online.

L’iniziativa arriva dopo due anni di attività che hanno registrato l’adesione di quasi una ventina scuole di Reggio Calabria e della provincia, coinvolgendo studenti e docenti in incontri dedicati alle opportunità e ai rischi delle nuove tecnologie. Un’esperienza che l’associazione intende proseguire e ampliare, anche alla luce della crescente diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale generativa tra i più giovani.

Il primo percorso, “Generazione AI”, affronta il funzionamento dell’intelligenza artificiale, le sue applicazioni nello studio e nella didattica, l’attendibilità delle risposte prodotte dai chatbot, i deepfake e le implicazioni legate alla privacy e al diritto d’autore.

Il secondo, “Generazione Online”, è dedicato alla cybersecurity e all’uso consapevole della rete, con particolare attenzione a phishing, truffe informatiche, furto di identità, protezione degli account, fake news, reputazione digitale e sicurezza sui social network.

“In questi due anni abbiamo incontrato tantissimi ragazzi, e anche tanti docenti, nelle scuole di Reggio Calabria e della provincia, riscontrando grande interesse, curiosità e voglia di confrontarsi“, dichiara Riccardo Tripepi, presidente dell’associazione TGWEBAI. “È emersa soprattutto una contraddizione: i giovani utilizzano quotidianamente tecnologie sempre più sofisticate, ma non sempre possiedono gli strumenti per comprenderne il funzionamento e valutarne le conseguenze. La scuola può svolgere un ruolo decisivo per colmare questa distanza“.

Gli incontri, realizzati in collaborazione con MONDOTOUCH e SIED SOLUTION, prevedono dimostrazioni pratiche, analisi di casi concreti e momenti di confronto diretto con gli studenti, con contenuti adattabili alle diverse fasce d’età e alle esigenze degli istituti.

“Non vogliamo demonizzare l’intelligenza artificiale o i social network, né limitarci a spiegare come funzionano“, aggiunge Tripepi. “Il nostro obiettivo è aiutare i ragazzi a sviluppare autonomia di giudizio e senso critico. Saper utilizzare un chatbot non significa necessariamente saper distinguere un’informazione attendibile da una falsa, così come avere familiarità con i social non equivale a conoscere i rischi per la propria sicurezza e privacy. La formazione digitale deve diventare parte integrante dell’educazione delle nuove generazioni“.

Ulteriori Informazioni sui percorsi svolti e quelli in partenza sono disponibili sul sito www.tgwebai.it