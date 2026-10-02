I Campionati Italiani di Taekwondo ritornano in Calabria dopo 10 anni: a Corigliano-Rossano atleti da tutta Italia

Corigliano-Rossano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più partecipati del calendario nazionale della Federazione Italiana Taekwondo. La manifestazione segna il ritorno in Calabria dei Campionati italiani a dieci anni dall’edizione disputata a Reggio Calabria nel 2016. Il programma prenderà il via venerdì 16 ottobre con le gare Junior Cinture Rosse. Sabato 17 ottobre sarà la volta degli Under 21 Cinture Nere, mentre domenica 18 ottobre saranno protagonisti i Senior Cinture Rosse e i Master Cinture Rosse e Nere.

Per tre giorni il PalaEventi di via Candiano, struttura di proprietà della Provincia di Cosenza realizzata su un ex terreno comunale ceduto gratuitamente ed affidata da parte della Provincia ad un operatore esterno, diventerà il punto d’incontro del taekwondo italiano, accogliendo atleti, tecnici, società sportive e accompagnatori provenienti da diverse regioni del Paese. Un appuntamento di particolare rilievo anche per numero di partecipanti, indicato dagli organizzatori come la manifestazione federale con la maggiore partecipazione nell’arco della stagione sportiva.

A dare ulteriore valore all’evento sarà la presenza di Simone Alessio, campione mondiale e medaglia olimpica, testimonial della manifestazione, che sarà protagonista anche di specifici momenti di incontro con le scuole del territorio.

La manifestazione è promossa nell’ambito dell’attività della Federazione Italiana Taekwondo e del Comitato regionale FITA Calabria, con il coinvolgimento della Regione Calabria e del Comune di Corigliano-Rossano e con il patrocinio del CONI e del CIP.

“Lo svolgimento di un’altra competizione prestigiosa in città, questa volta i Campionati Italiani di Taekwondo che tornano in Calabria dopo dieci anni, rappresenta il risultato del lavoro di questi anni. Dalle arti marziali al Beach Volley, alla Volley indoor passando per gli sport nautici, la nostra città ormai è meta fissa per grandi competizioni sportive nazionali, europee e mondiali. Non è un caso: è frutto di un lavoro costante che quest’anno ha praticamente riempito tutte le strutture ricettive per quasi tutti i weekend di settembre e continuerà ad ottobre.

Queste saranno tre giornate di sport e partecipazione e la città accoglierà al meglio atleti, staff ed accompagnatori. Un lavoro che non abbiamo intenzione di fermare. Al contrario stiamo già lavorando per portare nei prossimi mesi delle competizioni ancor più prestigiose, importanti e spettacolari in più discipline“, dichiara il Sindaco Flavio Stasi.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Comitato regionale FITA Calabria, Giancarlo Mascaro, che ha evidenziato come l’assegnazione dei Campionati rappresenti un riconoscimento al lavoro svolto dalle società sportive, dai tecnici e dagli atleti calabresi e una responsabilità organizzativa che il movimento regionale si prepara ad affrontare insieme alle istituzioni coinvolte.

L’arrivo in città di una competizione nazionale di queste dimensioni avrà inoltre una ricaduta che va oltre le giornate di gara: atleti, staff, società e famiglie avranno modo di conoscere Corigliano-Rossano e il territorio durante la loro permanenza.