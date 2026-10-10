Hub Atm a Torre Faro, il Pd: “oltre 600mila euro per un terreno privato a Capo Peloro. Si faccia chiarezza”

“Più di 600mila euro di denaro pubblico per 32 posti auto, su un terreno che Atm non acquista e non espropria, ma prende in affitto per nove anni. È un’operazione che va spiegata ai cittadini punto per punto“. Lo dichiarano i consiglieri comunali del Pd Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone dopo la consegna dei lavori per il nuovo hub di Atm in via Circuito, a Torre Faro. “Le cifre sono queste: 330mila euro di canone al proprietario dell’area e circa 315mila euro di lavori“, proseguono. “Atm realizza un’opera permanente su un terreno incolto che non è suo, e così ne aumenta il valore a vantaggio del proprietario. Un esproprio, per un’area di questo tipo, sarebbe costato con ogni probabilità meno. Vogliamo sapere perché non si è scelta questa strada“.

“C’è poi un tema ambientale“, aggiungono. “L’area si trova a Capo Peloro, in un contesto tutelato dalla direttiva Habitat. Vogliamo verificare che siano state svolte tutte le valutazioni che quella tutela impone, a partire dalla valutazione di incidenza di secondo livello“.

“Chiediamo anche le ragioni di un avviso pubblico rimasto aperto appena otto giorni, nel maggio 2023, e i criteri con cui tra le tre offerte arrivate è stata scelta quella di via Circuito, con un via libera del consiglio di amministrazione di Atm, allora presieduto da Pippo Campagna, che non fu unanime. Il proprietario, Roberto Ruggeri, è lo stesso che negli stessi anni è diventato protagonista del Sud Innovation Summit, tre edizioni su cui il Comune ha investito oltre mezzo milione di euro. È una ragione in più per pretendere la massima trasparenza“.

“Torre Faro ha bisogno di posti auto e di servizi, soprattutto d’estate, quando la zona viene presa d’assalto. Proprio per questo 32 stalli sono pochi rispetto alla domanda reale“. “Presenteremo richiesta di accesso agli atti“, concludono i consiglieri. “Dopo un esame approfondito delle carte, ci riserviamo ogni iniziativa davanti alla Corte dei conti e a ogni altra sede competente“.