Hockey, la SSD UniMe travolge il Ciclopi Palermo 9-0 e vola in vetta: ora due sfide decisive per la Final Four

La SSD UniMe continua a vincere e consolida il primato nel Girone D della Coppa Federale di hockey 2026/2027. Nella quarta giornata della competizione, la formazione messinese travolge il Ciclopi Palermo con un netto 9-0 sul campo Dusmet di Catania, conquistando un successo che conferma l’ottimo momento dei grigio-azzurri e permette loro di salire a quota 10 punti in classifica. Una vittoria convincente, maturata attraverso una prestazione di qualità e una gestione efficace delle risorse a disposizione del tecnico Antonio Spignolo, che ha approfittato dell’occasione per concedere spazio anche agli atleti meno utilizzati nelle precedenti partite. Il risultato consente alla squadra universitaria di presentarsi nelle migliori condizioni alle ultime due giornate del girone, quando sarà chiamata ad affrontare gli scontri diretti con GS Raccomandata Giardini e Valverde Hockey 2018. Due appuntamenti fondamentali per determinare la qualificazione alla Final Four di Torino, in programma il 14 e 15 novembre, obiettivo sul quale si concentrano adesso le ambizioni della formazione messinese.

UniMe subito avanti, Palermo resiste fino all’intervallo

La partita si apre nel segno della SSD UniMe, che impiega appena due minuti per sbloccare il risultato grazie alla rete di Deshan Tharuka. L’avvio lascia presagire una gara in discesa per i messinesi, ma il Ciclopi Palermo riesce a mantenere compattezza e a contenere per buona parte della prima metà dell’incontro le iniziative offensive degli avversari. Nonostante la superiorità espressa sul terreno di gioco, i grigio-azzurri devono attendere il 23′ per trovare il raddoppio, firmato da Auditore, mentre tre minuti più tardi è Rinaldi a realizzare la terza rete. Le squadre raggiungono così l’intervallo lungo sul punteggio di 3-0 per la SSD UniMe, con la formazione allenata da Spignolo saldamente in controllo della situazione. Il vantaggio costruito nella prima parte dell’incontro rappresenta la base per un secondo tempo nel quale i messinesi riusciranno ad aumentare ulteriormente il divario, sfruttando la propria superiorità tecnica e le occasioni create nella metà campo avversaria.

Espulsione per il Palermo e goleada messinese: Tharuka firma la tripletta

La ripresa vede la SSD UniMe aumentare progressivamente la pressione offensiva. Al 31′ arriva la quarta rete con Kalil, mentre al 33′ un episodio cambia ulteriormente gli equilibri della partita: il giocatore palermitano Bandieramonte viene espulso con cartellino rosso per proteste, lasciando il Ciclopi Palermo in inferiorità numerica. I messinesi approfittano della situazione e continuano ad attaccare, trovando il gol al 37′ con Borgese e al 40′ ancora con Rinaldi, autore così di una doppietta personale. Al 43′ arriva anche una delle note più positive della giornata, con il giovane Gabriele Raffa che realizza la sua prima rete con la prima squadra, contribuendo al largo successo grigio-azzurro. Nell’ultimo periodo la SSD UniMe gestisce il vantaggio senza rinunciare a rendersi pericolosa e completa la goleada grazie ad altre due marcature di Deshan Tharuka, a segno al 46′ e al 53′. L’attaccante chiude così la propria prestazione con una tripletta, fissando il risultato sul definitivo 9-0 e confermandosi tra i protagonisti principali di una giornata particolarmente positiva per la formazione universitaria.

Turnover e giovani protagonisti: segnali importanti per Spignolo

Al di là del risultato, la sfida contro il Ciclopi Palermo ha fornito indicazioni incoraggianti anche sulla profondità della rosa a disposizione di Antonio Spignolo. Il tecnico ha scelto di effettuare un ampio turnover, dando minuti e responsabilità anche ai giocatori che avevano trovato meno spazio nelle precedenti uscite. Una decisione che ha permesso di valutare la condizione degli atleti e di verificare la capacità della squadra di mantenere elevato il livello delle prestazioni anche attraverso le rotazioni. Particolarmente significativo il contributo dei giovani, a cominciare da Gabriele Raffa, che ha festeggiato la prima marcatura con la formazione maggiore. Tra gli elementi messisi in evidenza anche Giacomo Manganaro, chiamato a difendere la porta grigio-azzurra al posto dell’esperto Alessandro Anselmi. La superiorità della SSD UniMe emerge anche dai dati relativi ai corner corti: i messinesi ne hanno conquistati 13, contro nessuno degli avversari, una statistica che conferma la costante presenza offensiva della squadra e la capacità di esercitare pressione sulla difesa palermitana.

Spignolo guarda già alle prossime sfide: “Il difficile viene adesso”

Nonostante il successo e il primo posto in classifica, l’allenatore della SSD UniMe invita a mantenere alta la concentrazione in vista degli ultimi due impegni della fase a gironi. La goleada contro il Ciclopi Palermo rappresenta un risultato importante, ma non garantisce ancora la qualificazione alla fase finale della competizione. Il calendario metterà infatti i grigio-azzurri di fronte a due avversarie dirette nella corsa alla Final Four, rendendo determinanti le prossime prestazioni. Al termine dell’incontro, Antonio Spignolo ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla squadra, senza nascondere le difficoltà che attendono i suoi giocatori: “Il difficile viene adesso. Ci aspettano due partite complicate contro ottime squadre e nulla è scontato. Chiaramente ci fa piacere essere in vetta alla classifica, perché è una gratificazione per il lavoro che svolgiamo durante la settimana con i ragazzi. Alla fine tireremo le somme”. Parole che fotografano l’atteggiamento del tecnico messinese, consapevole del valore del percorso compiuto finora ma altrettanto attento a evitare cali di tensione in una fase decisiva della stagione.

La classifica del Girone D e la corsa alla Final Four di Torino

Con due giornate ancora da disputare, la SSD UniMe guida il Girone D con 10 punti, davanti al Valverde Hockey 2018, secondo a quota 7, e alla GS Raccomandata Giardini, ferma a 6. La classifica è cambiata proprio nell’ultimo turno, quando il Valverde ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la formazione giardinese, effettuando il sorpasso al secondo posto. Un risultato che rende ancora più interessante il finale del girone e aumenta il peso degli scontri diretti in programma. Il prossimo appuntamento vedrà infatti i messinesi affrontare la GS Raccomandata Giardini, in una partita di grande importanza per entrambe le squadre. Successivamente, la SSD UniMe sarà impegnata contro il Valverde Hockey 2018, completando un calendario che metterà alla prova le ambizioni della formazione di Spignolo. Il primato conquistato finora costituisce un vantaggio significativo, ma la qualificazione alla Final Four di Torino del 14 e 15 novembre resta ancora da conquistare. Dopo il largo successo sul Ciclopi Palermo, i grigio-azzurri sono dunque chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle prime quattro giornate, con l’obiettivo di difendere la vetta e ottenere il pass per la fase finale della Coppa Federale.