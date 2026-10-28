Halloween, maxi sequestro in Calabria: 300 mila prodotti senza le indicazioni di sicurezza, blitz della Guardia di Finanza

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito dell’esecuzione di servizi d’istituto volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore hanno effettuato un sequestro di circa 300 mila prodotti, in prossimità della ricorrenza di “Halloween”, in quanto risultati privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore. L’intervento, eseguito dai militari della Tenenza di Cetraro, ha riguardato un’attività commerciale al dettaglio, che deteneva in vendita articoli sprovvisti delle previste indicazioni di legge obbligatorie sulla provenienza e composizione dei prodotti.

Oltre al sequestro amministrativo volto a cautelare la merce, i finanzieri hanno provveduto a segnalare il responsabile alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle sanzioni previste in materia di sicurezza prodotti per il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo. L’attività svolta testimonia l’impegno della Guardia di Finanza a contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, contribuendo, in tal senso, a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.