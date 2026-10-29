Halloween, maxi sequestro a Vibo Valentia: oltre 3.400 articoli irregolari nei negozi della provincia

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vibo Valentia ha sequestrato 3.444 articoli tra prodotti per Halloween e oggetti di bigiotteria nel corso di una serie di controlli effettuati in alcuni esercizi commerciali della provincia. L’operazione rientra nelle attività di verifica del rispetto delle norme a tutela dei consumatori e della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. Durante le ispezioni, i finanzieri hanno individuato numerosi prodotti messi in vendita senza rispettare gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente. Le irregolarità riguardano in particolare le indicazioni che devono accompagnare i beni commercializzati, necessarie per consentire agli acquirenti di conoscerne le caratteristiche, la provenienza e le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza.

Venditori segnalati alla Camera di Commercio

A seguito delle irregolarità riscontrate, i venditori sottoposti ai controlli sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Vibo Valentia per gli adempimenti di competenza. L’intervento della Guardia di Finanza richiama l’attenzione sull’importanza delle informazioni obbligatorie riportate sui prodotti, che permettono ai consumatori di effettuare acquisti consapevoli e di verificare le condizioni per un utilizzo sicuro degli articoli in commercio.