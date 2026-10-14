Guerra Ucraina, Zelensky: “doloroso quando Trump sceglie la Russia. Noi pronti a qualsiasi tipo di tregua”

“È doloroso quando il presidente Trump sceglie una parte diversa dalla nostra“. È quanto dichiarato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un’intervista a ‘Piers Morgan Uncensored’, commentando le dichiarazioni di Trump sull’accordo sul diesel russo con Putin e sulla necessità di sostituire lo stesso Zelensky alla guida del Paese. Il presidente ucraino ha affermato di non avere problemi con Trump nel ruolo di mediatore tra Kiev e Mosca, ma ha avvertito: “se sei nel mezzo, devi restare nel mezzo“. Alla domanda se si senta tradito dal presidente americano, Zelensky ha risposto: “in effetti sì, ma la questione è un po’ più complessa delle mie emozioni o dei miei sentimenti“.

“È un peccato che stiamo perdendo un alleato forte“, ha aggiunto il leader ucraino, ribadendo che “non stiamo vendendo il nostro Paese. Per noi non è una questione di affari, è la nostra vita ed è il nostro Paese“.

Pronti a qualsiasi tipo di tregua

Zelensky, al fianco del primo ministro britannico Andy Bunham, ha ammesso che l’Ucraina è “pronta a qualsiasi tipo di cessate il fuoco. Oggi siamo sottoposti a pesanti attacchi e, purtroppo, dobbiamo affrontare anche alcune difficoltà. Quando c’è una partnership, possono emergere molte situazioni impreviste su cui non si può fare affidamento“, ha detto Zelensky, riferendosi alle incertezze nei rapporti con Washington. “Noi contiamo sulla partnership con gli Stati Uniti. Vogliamo soltanto essere sinceri, chiari e continuare a essere partner solidi“, ha aggiunto.