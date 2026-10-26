Guerra Ucraina, Zelensky annuncia un trilaterale a novembre: Putin vuole un quarto membro al tavolo

Si riaccendono le speranze di una soluzione diplomatica alla guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la prospettiva di un incontro trilaterale tra Kiev, Washington e Mosca nel mese di novembre, con l’obiettivo di riavviare i negoziati di pace attualmente in una fase di stallo. Anche il presidente americano Donald Trump si è detto fiducioso nella possibilità di raggiungere un accordo in tempi brevi, ma dal Cremlino arrivano segnali di maggiore cautela.

Zelensky annuncia nuovi colloqui di pace a novembre

Il presidente ucraino ha confermato la disponibilità di Kiev a tornare al tavolo delle trattative, indicando novembre come il mese in cui potrebbero essere affrontate le principali questioni ancora irrisolte nel conflitto. “Siamo pronti a dialogare. Se si tratta di una questione territoriale, deve essere affrontata a livello di leadership. Altre questioni rientrano nelle competenze dei gruppi tecnici. Tutto ciò potrà quindi essere discusso a novembre”, ha dichiarato Zelensky durante un’intervista alla televisione ucraina.

Le parole del presidente evidenziano la volontà di distinguere i diversi livelli del negoziato. Le questioni territoriali, tra i nodi più delicati della guerra, dovrebbero essere affrontate direttamente dai leader politici, mentre gli aspetti di natura tecnica potrebbero essere discussi da gruppi di lavoro specializzati.

Trump ottimista: colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina molto presto

Anche dalla Casa Bianca arrivano dichiarazioni che alimentano le aspettative di una ripresa del dialogo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a prospettare una svolta ravvicinata nei negoziati per mettere fine alla guerra. “Avremo colloqui trilaterali con l’Ucraina e la Russia molto presto. Penso che entrambi vogliano raggiungere un accordo”, ha dichiarato Trump, ribadendo la propria fiducia nella possibilità di trovare un’intesa tra le parti.

L’iniziativa diplomatica americana arriva dopo la missione dell’inviato speciale Steve Witkoff, che ha effettuato visite sia a Kiev sia a Mosca. La Casa Bianca punta ora a favorire un nuovo confronto diretto, con la possibilità che i colloqui di pace si svolgano ad Abu Dhabi nelle prossime settimane.

Resta tuttavia da verificare se l’ottimismo espresso da Washington possa tradursi in progressi concreti, considerando le distanze ancora esistenti tra le posizioni delle parti coinvolte.

La Russia frena: negoziati soltanto dopo il 4 novembre

Da Mosca arriva una risposta più prudente alle dichiarazioni del presidente americano. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha indicato una scadenza precisa prima della possibile ripresa del confronto diplomatico. “La prossima scadenza è il 4 novembre, la nostra grande festività. Poi saremo pronti a riprendere i negoziati”, ha spiegato Ushakov, lasciando intendere che non ci saranno sviluppi immediati prima di quella data.

Il rappresentante russo ha inoltre sottolineato che un eventuale accordo non dovrebbe essere discusso esclusivamente con l’Ucraina, ma richiederebbe il coinvolgimento dei Paesi europei. “Non basta parlare soltanto con Kiev, bisogna parlare con tutta l’Europa, che sostiene pienamente l’Ucraina”, ha affermato Ushakov, aggiungendo che “forse la posizione dell’Europa in questo contesto è di fondamentale importanza”.

Una posizione che introduce un ulteriore elemento nel confronto diplomatico: il ruolo dell’Unione Europea nei negoziati tra Russia e Ucraina, finora promossi principalmente attraverso la mediazione statunitense.

Il Cremlino apre a un negoziatore europeo: spunta il nome di Alexander Stubb

La possibilità di coinvolgere direttamente l’Europa è stata affrontata anche dal portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, che ha espresso una valutazione favorevole sull’eventuale nomina di un rappresentante dell’Unione Europea incaricato di contribuire alla ricerca di una soluzione diplomatica.

Secondo alcune indiscrezioni, il ruolo potrebbe essere affidato al presidente finlandese Alexander Stubb, anche se non risultano conferme definitive sull’eventuale incarico. “Se ci sarà un negoziatore, sarà una buona cosa. Se poi sarà un negoziatore sinceramente impegnato a favorire una soluzione pacifica, sarà ancora meglio”, ha dichiarato Peskov.

Putin attacca i leader europei sulle proteste e sulla crisi migratoria

Mentre il confronto diplomatico si concentra sulle prospettive di una ripresa delle trattative, il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto su un altro tema, criticando i leader europei che hanno ipotizzato un coinvolgimento di Mosca nelle recenti proteste di piazza.

Putin ha respinto queste interpretazioni, attribuendo le tensioni interne ai Paesi europei alle scelte compiute dagli stessi governi, con particolare riferimento alla gestione dell’immigrazione.

“Questo evidenzia la debolezza e l’incapacità di alcuni leader nei Paesi europei di assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo. La ragione delle proteste risiede negli stessi errori dell’Europa. L’Ue non ha instillato i suoi valori nei migranti, ma li ha distrutti in patria. I paesi europei non riescono ad affrontare la crisi migratoria”, ha affermato il presidente russo.