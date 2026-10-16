Guerra Ucraina, Trump: “non sono fan di Zelensky, più facile trattare con Putin”

Donald Trump, nel corso di un’intervista a Newsmax, ha dichiarato di “non essere un grande fan” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che, a suo avviso, negoziare con lui è più difficile che farlo con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente USA ha inoltre criticato la decisione dell’Ucraina di riprendere gli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe. “Zelensky non è una persona con cui sia facile trattare per noi“, ha affermato Trump.

“Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin“, ha detto. “Come sapete, Putin odia Zelensky e Zelensky odia Putin. E quando c’è questo odio, è molto difficile arrivare a una soluzione“, ha dichiarato. “Credo che servano delle elezioni, perché nessuno mi dice che gli ucraini siano soddisfatti di vedersi piovere missili sui propri condomini“, ha detto Trump.

Trump ha dato la colpa dell’aumento dei prezzi dei carburanti globali agli attacchi dell’Ucraina sulle raffinerie. “Se mi dite che Zelensky sta colpendo di nuovo le raffinerie, l’unico risultato è un aumento del prezzo mondiale del petrolio“, ha dichiarato. “Beh, credo che sia una vergogna. Ci sono molti altri obiettivi… Ci sono un altri obiettivi che si possono colpire“, ha concluso Trump.