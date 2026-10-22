Guerra Ucraina, si tratta per un vertice storico tra Putin, Trump e Zelensky: Mosca conferma i colloqui

Russia, Stati Uniti e Ucraina stanno discutendo la possibilità di organizzare un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. L’ipotesi di un incontro tra i tre leader è attualmente al centro dei colloqui diplomatici, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo definitivo. A confermarlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass.

Vertice Putin-Trump-Zelensky, Mosca: “il lavoro è in corso”

Parlando con i giornalisti, Ryabkov ha spiegato che l’organizzazione di un possibile incontro tra i presidenti di Russia, Stati Uniti e Ucraina rimane una questione ancora aperta. “L’argomento è in discussione, ma non si è ancora arrivati a un’intesa definitiva. Non c’è ancora un accordo completo. Il lavoro è in corso”, ha affermato il viceministro degli Esteri russo.

Le dichiarazioni confermano dunque che Mosca, Washington e Kiev stanno valutando la possibilità di un confronto diretto tra i tre presidenti, senza che sia stata ancora raggiunta un’intesa completa. Al momento, quindi, il vertice trilaterale resta un’ipotesi in discussione, mentre prosegue il lavoro diplomatico per verificare la possibilità di arrivare a un accordo.