Guerra Ucraina, Melania Trump ottiene una tregua con Putin: l’incredibile mediazione della First Lady

Una svolta diplomatica sul fronte della guerra in Ucraina arriva dalla Casa Bianca, che annuncia un accordo per una tregua umanitaria nella città di Oleshky, raggiunto grazie all’intervento diretto della First Lady americana Melania Trump. Russia e Ucraina avrebbero concordato una sospensione temporanea delle operazioni militari per consentire l’arrivo degli aiuti umanitari e l’evacuazione dei civili rimasti nell’area.

A comunicarlo ufficialmente è la presidenza statunitense, che attribuisce alla moglie di Donald Trump un ruolo determinante nella costruzione dell’intesa: “La first lady Melania Trump ha ottenuto con successo un cessate il fuoco tra la Russia e l’Ucraina, localizzato nella città di Oleshky”.

Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, “entrambe le nazioni hanno accettato di fermare in modo temporaneo tutte le azioni militari a Oleshky per permettere l’ingresso degli aiuti umanitari e preparare l’evacuazione dei civili attraverso designati passaggi sicuri”.

Il cessate il fuoco localizzato inizierà il 29 ottobre e sarà circoscritto alla città interessata dall’emergenza umanitaria. Non si tratta dunque di una sospensione generale delle ostilità tra Mosca e Kiev, ma di un accordo specifico finalizzato alla protezione della popolazione civile.

Melania Trump: “senza il mio intervento impossibile portare aiuti e salvare gli anziani”

La stessa Melania Trump, attraverso le dichiarazioni diffuse dalla Casa Bianca, ha spiegato le ragioni del proprio coinvolgimento nella delicata operazione diplomatica, sottolineando soprattutto le condizioni drammatiche in cui vive la popolazione rimasta a Oleshky. “Era abbastanza chiaro che,senza il mio intervento, la possibilità di portare aiuto umanitario nella città e far uscire gli anziani sarebbe stato impossibile”.

La first lady ha quindi descritto una situazione di estrema difficoltà, segnata dalla carenza di beni essenziali, dalla presenza di mine e dalla continua esposizione dei civili alle operazioni militari.

“La situazione a Oleshky è terribile. Oleshky è una città di prima linea in guerra sull’orlo del disastro. La popolazione rimasta di Oleshky è composta principalmente da anziani che hanno urgente bisogno di cure mediche, medicine, cibo e acqua pulita – continua la dichiarazione di Melania Trump – Gli abitanti di Oleshky hanno un accesso limitato all’elettricità, vivono in mezzo a strade minate e subiscono frequenti attacchi militari”.

Il quadro delineato evidenzia la gravità dell’emergenza umanitaria a Oleshky, dove la popolazione civile, composta prevalentemente da persone anziane, necessita di assistenza sanitaria, medicinali, generi alimentari e acqua potabile.

Come funzionerà la tregua del 29 ottobre: aiuti umanitari ed evacuazioni

L’accordo annunciato dalla Casa Bianca prevede un meccanismo di collaborazione tra le parti russe e ucraine per raggiungere i residenti nelle loro abitazioni, verificare le necessità individuali e organizzare eventuali trasferimenti attraverso corridoi sicuri.

Melania Trump ha illustrato le modalità dell’operazione, spiegando che saranno coinvolti “leader civili di entrambi i Paesi che lavoranno insieme per andare a trovare i residenti di Oleshky nelle loro case e determinare il livello di assistenza necessario. I residenti che vorranno andare vie riceveranno supporto coordinato e il trasferimento nella destinazione che vorranno. Prevedo che alcuni vorranno andare in Russia – aggiunge – alcuni in Ucraina”.

Un aspetto centrale dell’intesa riguarda quindi la possibilità per i residenti di scegliere la propria destinazione, ricevendo il supporto necessario per il trasferimento.

La first lady ha inoltre annunciato un ulteriore elemento dell’accordo, relativo alla presenza di un osservatore giornalistico durante le operazioni sul terreno: “ho anche ottenuto che un media americano imparziale accompagni i team russi e ucraini sul terreno, svolgendo un ruolo significativo per assicurare che i desideri di ogni famiglia vengano rispettati”.

L’iniziativa prevede dunque il coinvolgimento di personale civile dei due Paesi, impegnato a individuare i bisogni della popolazione e a coordinare gli interventi necessari, compresi quelli legati alla sicurezza degli spostamenti.

Il ruolo della Casa Bianca: Melania Trump intermediaria tra Mosca e Kiev

Nel ricostruire i passaggi che hanno portato all’accordo, la Casa Bianca precisa che la first lady e i suoi rappresentanti hanno intrattenuto contatti diretti con le leadership di Russia e Ucraina.

In particolare, il comunicato sottolinea che “la first lady e suoi rappresentanti hanno lavorato direttamente con le leadership russe e ucraine per definire i termini del cessate il fuoco localizzato”. La presidenza americana aggiunge che Melania Trump “ha avviato le discussioni con entrambe le nazioni e parti allineate sugli obiettivi, procedure tecniche, tempistica, processi e termini”. Secondo la stessa ricostruzione ufficiale, la first lady avrebbe operato “nell’ambito del suo ruolo formale di Intermediario esclusivo”.

Papa Leone XVI aveva chiesto una tregua umanitaria a Putin e Zelensky

L’annuncio dell’accordo arriva dopo un’altra iniziativa diplomatica legata alla situazione della popolazione civile di Oleshky, quella di Papa Leone XVI. Il Pontefice aveva avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin il 16 ottobre e successivamente, il 19 ottobre, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In entrambe le conversazioni, il Papa aveva chiesto una tregua umanitaria a Oleshky, richiamando l’attenzione sulla necessità di consentire gli interventi a favore della popolazione coinvolta nel conflitto.

Dall’Assemblea generale dell’Onu all’accordo: come è nata l’iniziativa di Melania Trump

La Casa Bianca ha fornito anche alcuni dettagli sull’origine dell’intervento diplomatico della first lady. L’emergenza di Oleshky sarebbe stata portata alla sua attenzione durante incontri riservati organizzati in occasione della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Secondo il comunicato, “le urgenti circostanze di Oleshky sono state presentate all’attenzione della first lady durante colloqui privati”. Da quel momento sarebbero stati attivati i canali di comunicazione già esistenti con le autorità russe e ucraine, utilizzati in precedenti operazioni umanitarie relative al ricongiungimento di minori.

Melania Trump ha ricostruito così l’avvio e lo sviluppo dell’iniziativa: “Io e il mio rappresentante abbiamo fatto immediatamente leva sui canali di comunicazione stabiliti con Russia e Ucraina attraverso le sei precedenti riunificazioni di 34 bambini – conclude Melania trump – entrambe le nazioni hanno immediatamente assegnato team per coordinare il complesso meccanismo coinvolto, compreso lo sminamento. Tutte le parti hanno lavorato senza sosta fino a questo momento”.

Il riferimento alle sei precedenti operazioni di riunificazione di 34 bambini evidenzia il ruolo attribuito dalla first lady ai rapporti già avviati con entrambe le parti, ritenuti fondamentali per rendere possibile il nuovo accordo umanitario.