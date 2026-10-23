Guerra Ucraina, Giorgia Meloni potrebbe trattare con Putin: il retroscena del Telegraph che cambia gli scenari di pace

Una nuova ipotesi diplomatica potrebbe coinvolgere direttamente l’Italia nei delicatissimi negoziati per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni figura infatti tra i possibili rappresentanti europei chiamati a confrontarsi con il presidente russo Vladimir Putin per cercare una soluzione al conflitto. A rivelarlo è il quotidiano britannico The Telegraph, che cita fonti diplomatiche a conoscenza delle discussioni in corso tra i governi europei. Secondo la ricostruzione, sarebbero già stati avviati contatti con alcuni dei potenziali candidati, mentre nelle capitali del continente cresce l’urgenza di individuare una rappresentanza capace di partecipare direttamente ai colloqui di pace sull’Ucraina.

La presenza di Meloni tra i nomi presi in considerazione rappresenta un elemento di particolare interesse per l’Italia, anche se al momento si tratta di un’ipotesi emersa dalle consultazioni diplomatiche e non di un incarico ufficialmente assegnato.

Non solo Meloni: i cinque leader europei che potrebbero negoziare con la Russia

La presidente del Consiglio italiana non è l’unica personalità proposta per il delicato ruolo diplomatico. Secondo il Telegraph, tra i possibili negoziatori figurano anche il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel, la premier danese Mette Frederiksen e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre.

Cinque figure di primo piano della politica europea, individuate nell’ambito di un confronto che mira a rafforzare il coinvolgimento del continente nelle trattative tra Kiev e Mosca.

Il nodo principale resta però politico: prima di scegliere chi possa sedersi al tavolo con Putin, i governi europei devono definire una posizione condivisa sugli obiettivi del negoziato e sulle condizioni necessarie per raggiungere un accordo.

Una fonte a conoscenza delle discussioni ha spiegato al Telegraph: “Ciò che l’Europa ha imparato è che deve esserci innanzitutto un consenso sul fatto che dobbiamo negoziare con i russi”. La stessa fonte ha quindi aggiunto: “In secondo luogo, deve esserci un consenso su quale sia tale posizione”.

Due dichiarazioni che evidenziano la complessità della sfida diplomatica europea: non basta individuare un rappresentante, ma occorre stabilire quale linea comune sostenere nei confronti della Russia.

Europa e Stati Uniti, crescono i dubbi sulla mediazione di Donald Trump

Dietro l’accelerazione delle consultazioni diplomatiche europee ci sarebbero anche le preoccupazioni per l’andamento della mediazione americana sulla guerra in Ucraina. Dopo oltre un anno di tentativi statunitensi senza una soluzione definitiva al conflitto, tra i leader europei sarebbe cresciuto il timore che il presidente americano Donald Trump non rappresenti più adeguatamente gli interessi del continente nell’ambito delle trattative con Mosca.

È in questo contesto che si inserisce la ricerca di uno o più interlocutori europei in grado di partecipare direttamente ai negoziati, evitando che le decisioni sul futuro della sicurezza del continente vengano definite senza un coinvolgimento adeguato dei governi interessati. Finora i tentativi americani di favorire un’intesa si sono scontrati soprattutto con le richieste territoriali avanzate da Vladimir Putin, che continuano a rappresentare uno degli ostacoli principali al raggiungimento di un accordo con l’Ucraina.

Colloqui di pace a novembre: Witkoff annuncia la ripresa del confronto tra Usa, Russia e Ucraina

Intanto, sul fronte diplomatico internazionale, si prepara un nuovo passaggio potenzialmente importante. Steve Witkoff, inviato del presidente americano Donald Trump, ha annunciato mercoledì che i colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia riprenderanno a novembre. Un appuntamento che potrebbe riaprire il confronto tra le parti dopo i precedenti tentativi di mediazione, senza tuttavia offrire al momento garanzie su una possibile svolta verso la conclusione delle ostilità.

La ripresa dei negoziati si inserisce inoltre in un quadro internazionale segnato dalle recenti decisioni della Casa Bianca sulle sanzioni nei confronti di Mosca. Secondo quanto riportato, Washington ha disposto la revoca di sanzioni alla Russia e raggiunto un accordo per l’importazione di diesel russo. Si tratta di sviluppi che accompagnano il nuovo tentativo di dialogo diplomatico e che contribuiscono ad alimentare il confronto europeo sulla strategia da adottare nei rapporti con il Cremlino.

Il possibile ruolo dell’Italia nei negoziati per la pace in Ucraina

Per Giorgia Meloni, l’eventuale partecipazione ai colloqui con Vladimir Putin rappresenterebbe un incarico diplomatico di grande rilievo internazionale. La premier italiana è però soltanto una delle personalità attualmente indicate tra i possibili candidati e non risulta, sulla base delle informazioni diffuse, una decisione definitiva sulla composizione della rappresentanza europea.

La questione più importante rimane quindi la capacità dei governi del continente di raggiungere un’intesa su una strategia condivisa, in un momento in cui gli equilibri tra Unione Europea, Stati Uniti, Russia e Ucraina continuano a essere al centro del confronto internazionale.

La notizia riportata dal Telegraph apre dunque uno scenario diplomatico da seguire con attenzione: mentre Washington prepara nuovi incontri con Kiev e Mosca, l’Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo nella costruzione di un possibile percorso di pace. E tra i nomi che potrebbero essere chiamati a rappresentarla c’è anche quello della presidente del Consiglio italiana.