Guerra Iran, Trump fa chiarezza su atomica e soldati. Poi la rasoiata sulla fiducia a Netanyahu

Donald Trump non ordinerà l’utilizzo di una bomba nucleare contro l’Iran e non prevede l’invio di truppe di terra statunitensi nella Repubblica islamica. Lo ha dichiarato lo stesso presidente degli Stati Uniti nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente americana Newsmax. Nel corso dell’intervista, Trump ha affrontato anche il tema del disarmo nucleare, sottolineando di averne discusso con Russia e Cina. Il presidente americano ha dunque ribadito la propria posizione sull’Iran, escludendo sia il ricorso a un ordigno nucleare sia un intervento militare terrestre statunitense nel Paese.

La risposta di Trump sulla fiducia in Netanyahu

Durante il colloquio con Newsmax, il presidente degli Stati Uniti è stato interrogato anche sui rapporti con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e, in particolare, sulla fiducia nei suoi confronti. Alla domanda del giornalista, Trump ha risposto: “nel mondo della politica, non mi fido di nessuno”. Una dichiarazione forte verso uno degli alleati degli USA più discussi negli ultimi anni.