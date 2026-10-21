Grave incidente sulla Messina-Catania: due feriti, uno sbalzato fuori dall’auto e trasportato in codice rosso

Grave incidente stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un’automobile è rimasta coinvolta in un violento sinistro autonomo nel tratto in direzione Catania, poco prima dello svincolo di Fiumefreddo. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli. Particolarmente gravi le conseguenze dell’impatto per gli occupanti dell’automobile: una persona è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, mentre l’altra è rimasta incastrata all’interno della vettura.

Incidente A18 Messina-Catania, un ferito trovato sull’asfalto e un altro incastrato nell’auto

L’incidente si è verificato lungo la carreggiata dell’autostrada A18 in direzione Catania, nel tratto che precede l’uscita di Fiumefreddo. La violenza dell’impatto ha provocato il ferimento di entrambe le persone presenti nell’automobile. Una di loro è stata proiettata all’esterno del veicolo ed è stata trovata dai soccorritori distesa sull’asfalto. L’altra, invece, è rimasta bloccata nell’abitacolo. Le cause che hanno determinato il sinistro non sono ancora state chiarite e saranno gli accertamenti delle autorità competenti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Due feriti soccorsi dal 118: un trasferimento in codice rosso al Garibaldi di Catania

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure ai due feriti. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione sul posto, i medici hanno disposto il trasferimento di entrambi in ospedale. Uno dei feriti è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Garibaldi di Catania, mentre l’altro è stato accompagnato all’ospedale di Giarre. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni cliniche dei due pazienti. Non è stato inoltre precisato quale dei feriti sia stato trasferito in codice rosso.

Traffico sull’A18, soccorsi e rilievi prima dello svincolo di Fiumefreddo

Il grave incidente ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine e del personale autostradale, impegnati nelle attività di messa in sicurezza della carreggiata e nella gestione della viabilità. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e gli operatori incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Le operazioni stanno provocando ripercussioni sul traffico lungo l’A18 Messina-Catania, in particolare nel tratto interessato dall’incidente, prima dello svincolo di Fiumefreddo in direzione del capoluogo etneo. Resta da chiarire la dinamica del sinistro, che ha coinvolto una sola automobile e provocato il ferimento di due persone. Gli accertamenti delle autorità dovranno stabilire le cause dell’incidente, mentre proseguono le attività necessarie a garantire la sicurezza della circolazione.