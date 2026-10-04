Grande successo a San Roberto per l’iniziativa dell’AISM: la comunità si stringe attorno alla ricerca

Un’atmosfera di profonda partecipazione, solidarietà e senso di appartenenza ha animato la giornata di domenica 4 ottobre a San Roberto, in occasione dell’evento benefico promosso a favore dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e organizzato con grande cura dalla Pro Loco locale. L’iniziativa, che prevedeva la distribuzione delle celebri “Mele dell’AISM” a fronte di un’offerta libera destinata a sostenere la ricerca scientifica e i servizi per le persone colpite dalla malattia, ha visto una straordinaria affluenza. Fin dalle prime ore del mattino, i cittadini di San Roberto hanno risposto con entusiasmo, dimostrando ancora una volta il grande cuore della comunità. Famiglie, giovani e anziani si sono avvicinati allo stand allestito dalla Pro Loco, trasformando un semplice gesto di beneficenza in un momento di autentica unione collettiva.

Tracciando un bilancio della giornata, il Presidente della Pro Loco San Roberto APS, Domenico Arlotta, congiuntamente al Direttivo ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato raggiunto: “siamo davvero felicissimi di questa straordinaria partecipazione. La risposta dei nostri cittadini è la prova tangibile di quanto la comunità sia profondamente sensibile e vicina alle tematiche della solidarietà e della raccolta fondi per chi soffre. La Pro Loco si è impegnata sin dalla sua nascita in questo campo, credendo fermamente che il nostro ruolo non sia solo quello di valorizzare il territorio, ma anche di costruire una rete sociale forte e solidale. Desideriamo ringraziare di cuore ogni singolo cittadino, i volontari, il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo appuntamento: senza il supporto di ciascuno di loro, tutto questo non sarebbe stato possibile“.

L’evento del 4 ottobre si chiude dunque con un bilancio ampiamente positivo, confermando come la sinergia tra le associazioni del territorio e la cittadinanza possa fare la differenza e portare un aiuto concreto a chi combatte ogni giorno contro la sclerosi multipla.