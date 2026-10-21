Governo Meloni, record storico: 4 anni a Palazzo Chigi, è il primo esecutivo della Repubblica a raggiungere questo traguardo

22 ottobre 2022 – 22 ottobre 2026: il Governo Meloni compie quattro anni e stabilisce un nuovo record nella storia della Repubblica italiana. L’esecutivo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni raggiunge un traguardo mai tagliato prima da nessuno dei 68 governi che si sono succeduti dalla nascita della Repubblica. Quattro anni consecutivi alla guida del Paese con lo stesso esecutivo, senza interruzioni né la formazione di un nuovo governo. Il dato assume particolare rilevanza considerando la storia politica italiana, caratterizzata da frequenti cambi di governo, crisi parlamentari e avvicendamenti a Palazzo Chigi. L’esecutivo Meloni, nato dopo le elezioni politiche del settembre 2022, ha infatti superato anche i precedenti primati di durata appartenuti ai governi guidati da Silvio Berlusconi.

Governo Meloni, quattro anni dal giuramento del 22 ottobre 2022

Il 22 ottobre 2022, Giorgia Meloni e i ministri del suo esecutivo prestarono giuramento al Quirinale nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era l’inizio del primo governo italiano guidato da una donna. Esattamente quattro anni dopo, il 22 ottobre 2026, quell’esecutivo raggiunge 1.461 giorni di durata, considerando l’intervallo trascorso dalla data del giuramento. Un risultato che lo colloca stabilmente al primo posto nella classifica dei governi più longevi della storia repubblicana. Nessuno degli altri 67 esecutivi era arrivato a completare quattro anni consecutivi di permanenza in carica.

Meloni supera Berlusconi: i precedenti record della storia repubblicana

Prima dell’attuale governo, il primato di durata apparteneva al secondo governo Berlusconi, rimasto in carica dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, per un totale di 1.412 giorni. Al terzo posto della classifica si trova invece il quarto governo Berlusconi, in carica dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, per 1.287 giorni. Entrambi gli esecutivi avevano superato i tre anni, senza però raggiungere la soglia dei quattro anni consecutivi. Il Governo Meloni aveva già superato il Berlusconi IV nel maggio 2026 e, all’inizio di settembre, aveva conquistato il primato assoluto precedentemente detenuto dal Berlusconi II. Il quarto anniversario del 22 ottobre rappresenta dunque un ulteriore traguardo, successivo al record di longevità già raggiunto.

La classifica dei governi italiani più longevi: da Meloni a Renzi

La graduatoria dei governi della Repubblica italiana per durata vede ora Giorgia Meloni al primo posto, seguita da due esecutivi guidati da Silvio Berlusconi. Alle loro spalle si colloca il primo governo di Bettino Craxi, rimasto in carica dal 4 agosto 1983 al 1° agosto 1986, per 1.093 giorni. Il quinto posto è occupato dal governo Matteo Renzi, durato 1.024 giorni, dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016. Seguono, tra gli altri, il primo governo di Romano Prodi, rimasto in carica per circa due anni e cinque mesi, e il terzo governo di Aldo Moro, con 852 giorni. Si tratta di esecutivi che, pur avendo raggiunto durate considerevoli nel contesto politico italiano, sono rimasti al di sotto dei quattro anni consecutivi.

68 governi nella storia della Repubblica, soltanto Meloni arriva a quattro anni

Il primato del Governo Meloni emerge con particolare evidenza osservando la distribuzione della durata dei 68 esecutivi della storia repubblicana. Secondo la ricostruzione grafica pubblicata da YouTrend, soltanto l’attuale governo supera la soglia dei quattro anni. Due esecutivi, Berlusconi II e Berlusconi IV, sono rimasti in carica tra tre e quattro anni. Altri quattro governi hanno avuto una durata compresa tra due e tre anni, mentre la maggioranza degli esecutivi italiani è rimasta in carica per periodi inferiori ai due anni. In particolare, il quadro storico mostra 30 governi con una durata compresa tra uno e due anni e 31 esecutivi rimasti in carica meno di un anno. I numeri descrivono una caratteristica ricorrente della storia istituzionale italiana: la frequente sostituzione dei governi, anche nel corso della medesima legislatura.

Stabilità di governo e durata della legislatura: perché il primato è significativo

Per comprendere il significato del record è importante distinguere la durata di un governo dalla durata complessiva di una legislatura. La legislatura parlamentare ha normalmente una durata di cinque anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere. Durante questo periodo, tuttavia, possono succedersi più governi, anche senza nuove elezioni politiche. È quanto accaduto ripetutamente nella storia repubblicana, quando crisi politiche, cambiamenti nella composizione delle maggioranze e dimissioni dei presidenti del Consiglio hanno determinato la formazione di nuovi esecutivi. Il dato che caratterizza il Governo Meloni è invece la continuità dello stesso esecutivo per quattro anni consecutivi. Si tratta di un primato temporale e istituzionale, che misura la permanenza in carica del governo e non costituisce, da solo, una valutazione dei risultati delle politiche adottate.