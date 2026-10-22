Governo Meloni, 4 anni a Palazzo Chigi: il bilancio tra taglio delle tasse, lavoro e immigrazione

Il governo guidato da Giorgia Meloni “è diventato il primo Esecutivo nella storia repubblicana a tagliare il traguardo dei quattro anni di durata”. L’esecutivo, in carica dal 22 ottobre 2022, celebra il traguardo con un documento di 71 slide, che “elenca in modo sintetico – si legge sul sito del governo – i numeri più importanti e i provvedimenti più significativi approvati e avviati dall’insediamento ad oggi. Tra i quali: il taglio di 140 miliardi di tasse a famiglie e imprese; la riduzione del 70% degli sbarchi illegali; l’aumento di 1,4 milioni di posti di lavoro stabili”. “Quattro anni di governo Meloni, quattro anni di risultati e traguardi per l’Italia“, il titolo dell’elaborato, in cui si rivendica il “lavoro corale dell’Esecutivo con il prezioso sostegno della macchina amministrativa dello Stato”.

“Stella polare dell’azione di governo – viene spiegato nella premessa – è il rispetto e la puntuale attuazione del programma, con il quale la coalizione di centrodestra si è presentata al cospetto del popolo italiano e ha ricevuto la sua fiducia con le elezioni politiche del 25 settembre 2022″. “È un percorso – viene sottolineato nel documento – che ha consentito all’Italia di acquisire una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, di rilanciare lo sviluppo e l’occupazione, di avviare riforme attese da molto tempo, di sostenere e proteggere il tessuto produttivo e industriale, di mettere in sicurezza i conti dello Stato e difendere il potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori. Il governo continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e dare piena attuazione al patto programmatico sottoscritto con i cittadini”.