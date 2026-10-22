Giuseppe Conte a Vibo Valentia per la presentazione del libro “Una nuova primavera” | INFO

Giuseppe Conte arriva a Vibo Valentia per presentare il suo nuovo libro “Una nuova primavera”, pubblicato nel 2026 dalla casa editrice Marsilio, nella collana “Gli specchi”. L’appuntamento è in programma venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 16:30, presso la Sala conferenze del Valentianum, in Piazza San Leoluca. Un’occasione per conoscere da vicino il racconto personale e politico dell’ex presidente del Consiglio e attuale leader del Movimento 5 Stelle, che per la prima volta ripercorre senza censure e senza sconti le tappe più importanti della propria vita e della propria esperienza istituzionale.

“Una nuova primavera”: Giuseppe Conte racconta la sua storia politica

Scelte audaci, successi inattesi, esperienze dolorose e decisioni controcorrente sono al centro del volume, nel quale Conte ricostruisce un percorso personale e professionale che si intreccia con la storia recente dell’Italia.

Dalla provincia del Sud alle sfide della Capitale, dalle aule universitarie e dei tribunali fino a Montecitorio, il libro attraversa le principali svolte che hanno segnato la sua ascesa professionale e politica.

Tra i temi affrontati figurano le riforme più contestate, la rottura con Beppe Grillo e l’arrivo alla guida del Movimento 5 Stelle, raccontando anche il passaggio da movimento di protesta a forza politica di proposta e di governo.

Una parte importante di “Una nuova primavera” è dedicata alle decisioni più difficili assunte durante la pandemia da Covid-19, all’impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione e alle tensioni politiche che hanno accompagnato la nascita e la conclusione del governo Draghi.

Il racconto arriva fino agli scontri politici con l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ripercorrendo le battaglie e le scelte che hanno caratterizzato il percorso del leader pentastellato.