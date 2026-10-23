Giornata europea della depressione: Villapiana ospita un confronto tra esperti per fare luce sul male oscuro

Domani, sabato 24 ottobre, l’Eda Calabria celebrerà la giornata europea della depressione organizzata, come ogni anno, dalla presidente regionale dottoressa Enza Maierà. L’European Depression Association, promossa dall’Associazione italiana sulla depressione con la collaborazione e il supporto di Cen.Stu.Psi., verterà sul tema, “Depressione Stop: Luce sul Male Oscuro“.

L’appuntamento previsto oggi a partire dalle ore 18, alla trattoria Casalnuovo in piazza Dante, l’agorà principale del centro storico della ridente cittadina turistico-balneare jonica, moderato dal giornalista Rocco Gentile, vedrà la partecipazione della padrona di casa, Enza Maierà, del sindaco Mariolina De Marco, dei medici specialisti Luciano Corrado, Bina Mazza, Pierluigi Aragona, Clementina Rossi, del direttore sanitario Gaetano Scutari, degli psicologi Catia Fasanella e Petronilla Procopio, dei docenti Mirella Franco e Maria Lucia Malomo, dei parroci cittadini don Nicola De Luca, don Gaetano Giovazzino e Padre Roger Ntabala.

L’apertura della tavola rotonda sarà affidata alla psichiatra e psicoterapeuta, delegata Eda Italia OdV per la Calabria Enza Maierà da sempre attenta e precisa a promuovere e valorizzare iniziative di questo tipo. I vertici dell’Associazione Giuseppe Tavormina, Francesco Franza, Maurilio Tavormina e Wilma Di Napoli hanno messo in risalto, nel presentare l’evento che “affronteremo il concetto della depressione e dei disturbi dell’umore e dell’ansia in generale, partendo dall’approccio della loro conoscenza da parte della popolazione generale. Infatti la corretta conoscenza dei loro sintomi e di come essi si presentano è alla base di un corretto iter diagnostico prima e terapeutico dopo“.

Comprendere e conoscere cosa sono e come si manifestano l’inquietudine e l’agitazione interna, l’irrequietezza con tensione interna e muscolare, le crisi di ansia acute con sensazione di mancanza di respiro e di debolezza muscolare, le fasi di depressione con apatia, astenia e anedonia, mascherate dalla frenesia nella quotidianità, dall’iperattività dei pensieri, con difficoltà nella concentrazione e con la co-presenza di vari sintomi somatici, i pensieri angoscianti e talvolta suicidari, il senso di inadeguatezza e disistima, l’impulsività e irritabilità, l’insonnia o il sonno frammentato e poco ristoratore, le crisi d’ansia claustrofobica o ossessiva, le interpretazioni deliranti, l’abuso di sostanze, la ludopatia.

Sono tutti questi sintomi con cui si possono manifestare i disturbi dell’umore nelle loro varie sfaccettature, e compito dello psichiatra, dello psicologo, del professionista del settore, è senz’altro quello di curare chi soffre di queste patologie, ma anche quello di diffondere le corrette informazioni alla popolazione generale sulle manifestazioni sintomatologiche di queste malattie al fine di prevenirle e curarle precocemente.

Molto spesso la depressione, l’ansia e i disturbi dell’umore sono patologie subdole, che si infiltrano nella vita del soggetto quotidianamente e senza farsi riconoscere: per tal motivo dobbiamo fare “Luce sul male oscuro”, è la conclusione della dirigenza Eda Italia. Con la consapevolezza che bisogna così “stoppare” la depressione, come dice il nome della rivista scientifico- divulgativa, gratuita e online, “Depressione Stop” creata dall’Eda Italia.

Una terapia farmacologica che stabilizzi gli sbalzi dell’umore, una psicoterapia che stimoli la conoscenza di sé, uno stimolo a condurre una vita più equilibrata, non possono che riportare serenità a tutti coloro che soffrono di depressione, ansia e umore inquieto. L’obiettivo della Giornata Europea sulla Depressione è come sempre quello di dare un contributo importante a fornire informazioni sulla possibilità di diagnosticare e curare questi disturbi. Gli olimpionici Daniele Scarpa e Sandra Truccolo sono i testimonial scelti per la Giornata sulla Depressione.