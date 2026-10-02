Giorgia Meloni, replica al veleno a Elly Schlein: “10 falsità. E con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi”

“Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. P.S. Ah, e ovviamente lo fa elencando dieci falsità“. Così, sui social, il Premier italiano replica stizzita a Elly Schlein, che nel lungo intervento di questa mattina ha attaccato l’avversaria politica. Le dieci falsità a cui fa riferimento il Presidente del Consiglio riguardano questo passaggio della segretaria Partito Democratico: “Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record di pressione fiscale negli ultimi dieci anni, sulla natalità la destra ha fatto retorica ma non politica, la precarietà del lavoro colpisce soprattutto le donne e i giovani… Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è la loro eredità”.

Due settimane fa Giorgia Meloni aveva chiesto la fiducia a Elly Schlein e agli avversari politici sulla Legge elettorale: la risposta è “no”. A questo si riferisce il Premier quando afferma che la risposta è arrivata dopo due settimane: “con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani”. Sulla legge elettorale Meloni “chiede la fiducia, fiducia che non c’è” ha detto oggi Schlein.