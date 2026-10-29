Giorgia Meloni ospite di Cateno De Luca: oggi la giornata conclusiva della convention di Sud chiama Nord

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi, giovedì 29 ottobre, ospite della convention di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca. L’appuntamento, giunto alla giornata conclusiva, sarà dedicato ai passaggi politici e organizzativi della federazione Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, impegnata nella costruzione di un progetto politico di dimensione nazionale. Nel programma sono previsti gli interventi della Premier e del ministro della Difesa Guido Crosetto, insieme ad alcuni momenti dedicati alla definizione della struttura della federazione.

La giornata conclusiva rappresenterà una nuova tappa nel percorso politico promosso da Cateno De Luca

Tra i passaggi principali figurano la nomina del portavoce unico e la presentazione del logo della lista con cui il progetto si prepara alle prossime elezioni politiche. La giornata conclusiva rappresenterà dunque una nuova tappa nel percorso politico promosso da Cateno De Luca, con l’obiettivo di dare una struttura organizzativa e un’identità riconoscibile alla federazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.