Giorgia Meloni, il sondaggio sulla fiducia rivela un’Italia profondamente divisa

Quanto si fidano gli italiani di Giorgia Meloni? È questa la domanda al centro dell’ultimo sondaggio di Termometro Politico, realizzato con metodo CAWI attraverso 2.400 interviste raccolte tra il 20 e il 22 ottobre 2026. I risultati mostrano un quadro caratterizzato da una netta prevalenza dei giudizi negativi nei confronti del presidente del Consiglio, anche se una parte consistente degli intervistati continua a esprimere un livello elevato di fiducia nella premier. Il dato più significativo riguarda la percentuale di chi dichiara di non avere alcuna fiducia in Giorgia Meloni, che raggiunge il 52,6%. Si tratta della risposta più scelta, superiore da sola alla somma di quanti dichiarano di fidarsi molto o abbastanza della presidente del Consiglio. La rilevazione evidenzia dunque una marcata polarizzazione delle opinioni, con una quota rilevante di giudizi collocati agli estremi della scala di fiducia.

Il 52,6% non ha alcuna fiducia nella premier, il 7,7% ne ha poca

Analizzando nel dettaglio le risposte, emerge che il 52,6% degli intervistati ha scelto l’opzione “per nulla”, dichiarando quindi una totale assenza di fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. A questa percentuale si aggiunge il 7,7% di chi afferma di avere “poca” fiducia nella presidente del Consiglio. Sommando le due risposte, la quota complessiva di chi esprime poca o nessuna fiducia raggiunge il 60,3%. È un dato che fotografa il peso delle valutazioni negative all’interno del campione intervistato e che evidenzia come la sfiducia, nelle sue diverse intensità, sia maggioritaria nella rilevazione. Particolarmente significativo è il divario tra quanti dichiarano di avere poca fiducia e coloro che affermano di non averne affatto. La seconda categoria risulta infatti nettamente più numerosa, a conferma della forte concentrazione dei giudizi negativi sull’opzione più radicale.

Il 25,8% ha molta fiducia in Giorgia Meloni, il 13,6% abbastanza

Sul fronte opposto, il sondaggio registra una componente importante di intervistati che esprime fiducia nella premier. Il 25,8% dichiara infatti di avere “molta” fiducia in Giorgia Meloni, mentre il 13,6% afferma di averne “abbastanza”. Complessivamente, le due risposte positive raggiungono il 39,4%. Anche in questo caso emerge una differenza significativa tra le due intensità di giudizio: quanti dichiarano di fidarsi molto del presidente del Consiglio sono quasi il doppio rispetto a coloro che esprimono una fiducia più moderata. Il risultato mostra quindi come, accanto alla prevalenza della sfiducia, esista una quota consistente di intervistati che mantiene una valutazione decisamente positiva della premier.

Fiducia e sfiducia, un divario di oltre venti punti percentuali

Il confronto tra le risposte positive e negative permette di ricostruire il quadro complessivo dell’indagine. Da una parte si colloca il 39,4% di chi dichiara molta o abbastanza fiducia in Giorgia Meloni; dall’altra il 60,3% di chi afferma di averne poca o nessuna. La differenza è di 20,9 punti percentuali a favore delle valutazioni negative. Un altro dato significativo riguarda la percentuale estremamente contenuta di intervistati che non prende posizione. Soltanto lo 0,3% risponde infatti “non so” oppure preferisce non esprimersi. Il sondaggio restituisce così un quadro nel quale quasi tutti gli intervistati manifestano un orientamento preciso nei confronti della presidente del Consiglio.

Sondaggio Termometro Politico, tutti i dati sulla fiducia in Meloni

Ecco il riepilogo dei risultati della rilevazione: