Gioiosa Ionica, auto d’epoca e solidarietà per ricordare Michela Totino: grande partecipazione al sesto Memorial

Auto d’epoca, solidarietà e tanta partecipazione a Gioiosa Ionica per il sesto Memorial Michela Totino, la manifestazione che ogni anno rinnova il ricordo della giovane scomparsa prematuramente, trasformandolo in un’occasione di incontro e condivisione per l’intera comunità. Domenica 25 ottobre, Piazza Stazione ha ospitato il raduno statico di veicoli storici organizzato dal Club Totino La Princy, con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica. All’appuntamento hanno preso parte club e appassionati provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia, accomunati dalla passione per il motorismo storico e dalla volontà di rendere omaggio a Michela. Una giornata che ha unito il fascino dei mezzi d’epoca al valore della memoria, confermando la capacità dell’iniziativa di coinvolgere associazioni, cittadini e visitatori anche da fuori regione. Al centro della manifestazione, ancora una volta, il ricordo di Michela e l’affetto di quanti continuano a mantenerne viva la memoria attraverso un appuntamento diventato un momento di aggregazione per il territorio.

L’impegno dei genitori Daniela e Francesco e la partecipazione della comunità

A custodire e rinnovare il ricordo di Michela sono soprattutto i suoi genitori, Daniela e Francesco, che con il loro impegno hanno dato vita a una manifestazione capace di trasformare l’amore per la figlia in un’occasione di incontro e partecipazione collettiva. Attorno alla famiglia si è consolidata negli anni una rete di amici, associazioni e appassionati che contribuisce alla continuità e alla crescita del Memorial. La sesta edizione ha confermato anche il ruolo dell’associazionismo come risorsa per Gioiosa Ionica, grazie alla collaborazione tra il Club Totino La Princy, la Pro Loco e le altre realtà partecipanti, che hanno messo insieme energie e disponibilità per realizzare l’evento. A sostenere l’iniziativa anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Ritorto, nell’ambito dell’attenzione rivolta alle manifestazioni che favoriscono la partecipazione dei cittadini e contribuiscono alla valorizzazione del territorio. Piazza Stazione si è così trasformata in uno spazio di accoglienza e socialità, dove l’esposizione dei veicoli storici ha fatto da cornice a incontri, racconti e momenti di condivisione.

La raccolta fondi per l’Associazione Angela Serra

Accanto alla memoria e alla passione per i motori, il Memorial ha riservato spazio anche alla solidarietà, con una raccolta fondi destinata all’Associazione Angela Serra. Un’iniziativa che ha arricchito il significato della giornata, affiancando al ricordo di Michela un gesto concreto di vicinanza alle persone che affrontano la malattia. La presenza di club e partecipanti provenienti anche dalla Sicilia e da altre località calabresi ha inoltre rappresentato un’opportunità per far conoscere Gioiosa Ionica, la sua ospitalità e la capacità delle associazioni locali di promuovere appuntamenti in grado di richiamare visitatori. Il sesto Memorial Michela Totino si è concluso lasciando il segno di una comunità capace di ritrovarsi e collaborare attorno a un obiettivo condiviso. Grazie all’impegno della famiglia, degli organizzatori, delle associazioni, dei club e di tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, il nome di Michela continua a rappresentare un motivo di unione, affetto e impegno per il territorio, mantenendo vivo il suo ricordo attraverso la partecipazione e la solidarietà.