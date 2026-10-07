Gioiosa-ACR Messina, Torrisi: “risultato andata? Giochiamo per vincere, ricordiamoci chi siamo”

“Il risultato dell’andata ci dà sicuramente un grandissimo vantaggio nel doppio confronto e per portare a casa la qualificazione. Però si parte dallo 0-0 e noi dobbiamo andare lì consapevoli dell’importanza della casacca, della città e del club che rappresentiamo. Dobbiamo fare sempre una prestazione importante, ricordandoci che siamo il Messina e che il Messina, quando scende in campo, deve provare sempre a vincere. Dobbiamo avere questo risultato ben impresso nella mente, a prescindere da quanto poi possa essere importante ai fini della qualificazione“. È quanto dichiarato da mister Alfio Torrisi alla vigilia di Gioiosa-ACR Messina di Coppa Italia.

In merito all’approccio alla gara, Torrisi ha dichiarato: “il Gioiosa è una squadra che sta dimostrando il suo valore in campionato. L’abbiamo affrontata recentemente e quella partita ci ha fatto capire quanto sia difficile vincere su quel campo. Troveremo una squadra organizzata e per noi sarà un piacere tornare a Gioiosa, anche per il trattamento che abbiamo ricevuto quando siamo stati ospiti in campionato.

Ritroveremo un ambiente fatto di persone genuine, sane e perbene. Voglio rimarcarlo perché è qualcosa che oggi è difficile trovare sui campi e, quando succede, è giusto sottolinearlo. L’approccio dovrà comunque essere importante, perché è una gara ufficiale e dobbiamo cercare di portare a casa la qualificazione senza rischiare minimamente di riaprire il discorso. Questo potrebbe dipendere soltanto da un atteggiamento di leggerezza o sufficienza, che la squadra non può permettersi e che potrebbe essere dettato dal 4-0 dell’andata.

Sotto questo punto di vista sarà un buon test a livello mentale, per capire se la squadra ha sempre impressa quella mentalità vincente che deve contraddistinguerci. Io sono fiducioso e sono convinto che la risposta dei ragazzi sarà positiva“.

Buon momento per il Messina che ha ritrovato anche il primo posto in classifica. “Stiamo dando continuità a un inizio di stagione che, secondo me, è stato buono e nel quale stiamo dimostrando quello che è il nostro pensiero, non solo tattico ma anche emotivo: quello di provare sempre a vincere, anche a costo di difendere una vittoria a denti stretti quando c’è da soffrire.

Questa è l’identità di una squadra votata al sacrificio, grazie alla disponibilità e alla generosità dei ragazzi, che si mettono a disposizione prima di tutto dei propri compagni e poi dello staff tecnico. Il primo posto è bello, ma per me il primo posto è quello che si conquista senza essere in coabitazione con nessuno, e soprattutto quello che conta davvero a fine stagione. Quindi, per ora, ci teniamo questa classifica importante, ma dobbiamo migliorarla. A me non basta essere primi insieme agli altri, perché alla fine questo non servirebbe a vincere.

Lavoro molto anche su questo aspetto mentale, perché mi nutro di queste motivazioni. Vincere e continuare a vincere è importantissimo: quando una squadra ha una mentalità vincente, alla fine ha sempre un solo pensiero, che è quello di vincere. Per questo è importante fare bene, continuare a costruire entusiasmo e proseguire un percorso mentale che, alla fine, può essere determinante“, conclude Torrisi.