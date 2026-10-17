Gioia Tauro-Puliservice Volley: esordio delle reggine nel derby di B2, la presentazione del match

Si inizia oggi ed è subito derby. La Puliservice firma il suo esordio in B2 Femminile su di un campo che conosce molto bene. Sfida a Gioia Tauro, presso la Palestra della Scuola Media Tommaso Campanella. Gara contro l’Italsoft Biometria Metauria. A guidare il gruppo in questa nuova avventura, lo staff tecnico coordinato dal nuovo head coach Luciano Azzarà, con l’assistente Mirko Munafò.

In scena, le confermate Federica Perri,capitano del club, Alessia Neri ed Elisa D’Elia,insieme alle new entry Rebecca Orecchio,Rebecca Alvaro,Marisa Gatto, Sofia Tallariti, Ilenia Dascola, Rachele Pioli, Margot Dzunik, Nicol Giombini e Katia Romeo.

L’avversario? C’è anche una ex grande protagonista in amaranto nella passata stagione, la centrale Martina Salvatore.

Confermate Sofia ed Elisa Romeo, Tripodi, Martina Bruno, Musumeci, Mileto, Bellamate, Katadat, Bresciani, Saltalamacchia, Iannì, Bresciani e De Caria. Elisa Bruno al palleggio. Il capitano è la condottiera Natascia Mancuso.

Le informazioni sul calendario delineano un campionato affascinante. La Puliservice è stata inserita in un girone a forte vocazione territoriale, con diverse formazioni calabresi e siciliane. Il debutto assoluto in campionato è previsto in trasferta il diciassette ottobre, mentre la prima storica partita in casa si giocherà il venticinque ottobre al Palacalafiore contro il Melilli Volley. Questo il girone completo delle amaranto: Lory Volley Pizzo, Volley Metauria Gioia Tauro, Messina Volley, Edilia 2020 Santa Teresa, Città di Gela, Volley Terrasini, Teams Catania, Volley Palermo, Ciclope Volley Bronte, Melilli Volley, Covei Alus Volley, La Braceria Palermo e New Amando Volley.

Il Melilli, forte formazione siciliana, tra le candidate al successo finale, sarà, invece, la prima avversaria in casa delle reggine, sabato 24 ottobre alle ore 19 al Palacalafiore. L’aria che si respira è quella giusta: tanta voglia di fare bene e di regalare soddisfazioni a una città che si prepara a vivere una stagione di grande pallavolo.