Gioia Tauro, prosegue la protesta degli autotrasportatori: al presidio anche il senatore Tilde Minasi | INTERVISTE

Prosegue anche oggi, lunedì 19 ottobre, la protesta degli autotrasportatori a Gioia Tauro, dove continua il presidio nell’ambito della mobilitazione della categoria. La protesta va avanti anche in questa nuova giornata, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione del settore dell’autotrasporto. A Gioia Tauro, dunque, la mobilitazione non si ferma e registra oggi anche la presenza del senatore della Lega Tilde Minasi, arrivata al presidio degli autotrasportatori. La partecipazione dell’esponente politica rappresenta un elemento significativo della giornata, mentre continua la protesta che sta interessando il comparto.
Il presidio di Gioia Tauro resta così uno dei punti della mobilitazione degli autotrasportatori in Calabria, con la vicenda che richiama anche l’attenzione della politica nazionale.
Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: