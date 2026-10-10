Giochi Sportivi Studenteschi 2026: trionfo dell’Istituto Comprensivo De Amicis-Bolani di Reggio Calabria

Si è conclusa con grande entusiasmo l’edizione 2026 dei Giochi Sportivi Studenteschi, ospitata nella splendida cornice di Castel Gandolfo, sul suggestivo Lago Albano, sede del Centro Federale della Federazione Italiana Canoa Kayak. Una giornata di sport, impegno e passione che ha visto protagonisti giovani atleti provenienti da tutta Italia. A distinguersi in modo straordinario è stato l’Istituto Comprensivo De Amicis–Bolani di Reggio Calabria, che ha conquistato il primo posto assoluto davanti all’I.C. Mino Milani di Pavia e all’I.C. Cabras, grazie a prestazioni di altissimo livello in tutte le prove in programma.

La formazione reggina, composta da Gaia Lacorte, Gaia Calarco, Francesco Benincasa e Bartolomeo Cagliostro, ha dimostrato talento, determinazione e grande spirito di squadra. Le prove individuali K1 maschile e femminile, insieme alla staffetta mista, si sono svolte al pagaiergometro, mentre la prova a squadre in acqua ha animato il tratto del lago antistante il Centro Federale.

Gli atleti reggini hanno dominato le competizioni individuali:

nel K1 femminile vittoria di Gaia Lacorte;

nel K1 maschile successo di Francesco Benincasa, primo sul podio.

Nella staffetta mista, il primo posto è andato all’I.C. Mino Milani di Pavia, seguito dall’I.C. Cabras, mentre l’I.C. De Amicis–Bolani ha conquistato un prezioso bronzo.

La prova a squadre in acqua ha visto nuovamente primeggiare i reggini Lacorte, Calarco, Benincasa e Cagliostro, seguiti dall’I.C. Mino Milani e dall’I.C. Cabras.

Il successo dell’I.C. De Amicis–Bolani rappresenta un importante traguardo per la canoa reggina, frutto dell’impegno delle professoresse Adele Sergi e Bianca Tripodi, e dell’instancabile lavoro tecnico di Santo Cagliostro, Tecnico Federale del Dragon Team di Reggio Calabria.

La brillante prestazione degli studenti conferma la crescita della disciplina sul territorio e alimenta l’entusiasmo verso le prossime competizioni, con l’obiettivo di continuare a valorizzare i giovani

talenti del territorio.