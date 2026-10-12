Giochi Senza Quartiere a Messina: domani la presentazione a Palazzo Zanca

Messina si prepara ad accogliere la quinta edizione dei Giochi Senza Quartiere, l’iniziativa che coinvolge le sette Municipalità cittadine in un percorso all’insegna dello sport, dell’inclusione e della partecipazione, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e alle famiglie. Domani, martedì 13 ottobre, alle ore 10.00, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, promossa dal Comune di Messina e da Messina Social City. All’incontro sarà presente il sindaco Federico Basile. Interverranno il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli, l’assessora alle Politiche giovanili Iris Forami, il presidente di Messina Social City Francesco Giorgio, la presidente della V Commissione consiliare Istruzione, Cultura, Turismo, Sport e Politiche giovanili Silvia Bosurgi, i presidenti delle sette Circoscrizioni con i rappresentanti delle rispettive commissioni competenti e il garante per l’Infanzia e l’Adolescenza padre Giovanni Amante.

I Giochi Senza Quartiere nascono con l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro e condivisione

I Giochi Senza Quartiere nascono con l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro e condivisione, utilizzando il gioco e l’attività sportiva come strumenti di inclusione, socializzazione e rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità. L’iniziativa punta a valorizzare i quartieri come luoghi di partecipazione attiva, favorendo le relazioni tra generazioni e il coinvolgimento di cittadini, famiglie e istituzioni. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma e le modalità di svolgimento della quinta edizione, che prenderà il via sabato 17 ottobre e coinvolgerà progressivamente le sette Municipalità cittadine, per concludersi sabato 7 novembre a Villa Dante con la giornata finale. La manifestazione si conferma un’importante occasione per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e promuovere, attraverso lo sport e il gioco, una città sempre più inclusiva, partecipativa e vicina alle comunità che animano i suoi quartieri.