“Ginnastica Dolce”: parte a Pellaro il nuovo percorso per il benessere psicofisico dedicato alla terza età | INFO

A partire dalle 8.30 di domani, 6 ottobre 2026, il PalacolorCsi, sul Lungomare di Pellaro, ospiterà un nuovo percorso dedicato alla promozione del benessere psicofisico e dell’inclusione sociale attraverso il movimento e la socializzazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’occasione concreta per mantenersi attivi, migliorare il rapporto con il proprio corpo e condividere momenti di aggregazione in un contesto improntato alla serenità e alla gradualità dell’attività motoria. Il programma è stato pensato per adattarsi a diverse esigenze e fasce d’età, senza puntare su sforzi intensi o prestazioni, ma privilegiando un approccio accessibile e continuativo. Gli appuntamenti accompagneranno i partecipanti per diversi mesi, fino a giugno 2027, creando così un percorso stabile dedicato alla cura quotidiana del benessere attraverso il movimento.

Ginnastica dolce, psicomotricità e attività all’aperto

Il progetto prevede un programma articolato che comprende ginnastica dolce, psicomotricità funzionale, uscite, esperienze motorie all’aperto e passeggiate. Le diverse attività saranno orientate a favorire uno stile di vita più attivo e a contrastare la sedentarietà, attraverso movimenti progressivi e compatibili con le condizioni e le capacità dei partecipanti. La ginnastica dolce può infatti rappresentare un’opportunità per migliorare la mobilità, mantenere e rafforzare la muscolatura con esercizi graduali e favorire l’equilibrio, senza ricorrere a carichi eccessivi. Accanto al lavoro fisico, il programma valorizzerà anche la dimensione relazionale, con momenti pensati per stare insieme, condividere esperienze e dedicare tempo al proprio benessere. L’obiettivo è quindi quello di unire movimento e socializzazione, trasformando l’attività motoria in un appuntamento capace di incidere positivamente sulla quotidianità.

Le attività guidate dal prof. Giuseppe Preiti

A guidare il percorso sarà il prof. Giuseppe Preiti, che accompagnerà i partecipanti nelle diverse attività previste dal programma. L’esperienza è stata pensata per consentire di riscoprire il piacere di muoversi con leggerezza, evitando stress e sforzi eccessivi e privilegiando invece continuità, gradualità e consapevolezza. Il movimento sarà dunque proposto non soltanto come esercizio fisico, ma anche come strumento per ritrovare energia, libertà nei gesti e maggiore attenzione verso il proprio benessere personale. Il progetto punta inoltre a creare un clima favorevole alla partecipazione e alla condivisione, mettendo insieme attività motorie e occasioni di incontro. Il messaggio alla base dell’iniziativa viene sintetizzato in una frase che accompagna l’intero percorso: “Ogni movimento è un atto d’amore verso se stessi: la fatica diventa energia e la tensione si trasforma in serenità.”

Un appuntamento fino a giugno 2027

Il nuovo percorso al PalacolorCsi è rivolto a chi desidera sentirsi meglio, recuperare una maggiore libertà nei movimenti e affrontare le giornate con più energia e positività, a qualsiasi età. Le attività prenderanno ufficialmente il via il 6 ottobre 2026 e proseguiranno fino a giugno 2027. Gli incontri sono in programma ogni martedì, giovedì e sabato, con orario dalle 8.30 alle 9.30. La scelta di una programmazione distribuita su tre giornate settimanali permetterà di dare continuità al percorso e di trasformare l’attività motoria in un’abitudine regolare. Il PalacolorCsi di Pellaro diventerà così il punto di riferimento per un’iniziativa che mette al centro movimento, socializzazione e cura del proprio equilibrio psicofisico, attraverso un’esperienza costruita per essere accessibile, graduale e orientata al benessere quotidiano.