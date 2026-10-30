Gigi D’Alessio torna a Messina, nuovo appuntamento allo stadio “Franco Scoglio” | INFO e DATA

Messina si prepara ad accogliere nuovamente Gigi D’Alessio. A poco più di un mese dal concerto del prossimo 1° dicembre al PalaRescifina, già sold out e prima tappa del tour nel Sud Italia, l’artista partenopeo annuncia una nuova data in città: il 19 giugno 2027, allo stadio Franco Scoglio. Un nuovo appuntamento che conferma la presenza di Messina nel calendario dei grandi eventi musicali e la capacità della città di accogliere artisti di primo piano, richiamando un pubblico che va ben oltre i confini cittadini. L’appuntamento è organizzato da Puntoeacapo S.r.l. e Friends & Partners, in collaborazione con il Comune di Messina e Il Botteghino, e con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

“La scelta di tornare a Messina testimonia la capacità del nostro territorio di accogliere grandi appuntamenti musicali”

“L’annuncio di una nuova data di Gigi D’Alessio a Messina, a così breve distanza dal concerto del prossimo 1° dicembre, è un segnale importante della crescente attrattività della nostra città – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi e agli impianti sportivi Massimo Finocchiaro –. La scelta di tornare a Messina testimonia la capacità del nostro territorio di accogliere grandi appuntamenti musicali e di offrire occasioni di partecipazione e intrattenimento a un pubblico sempre più ampio. In questo percorso assumono un ruolo strategico anche i nostri impianti, dal PalaRescifina allo stadio Franco Scoglio, strutture che, grazie alla loro disponibilità e funzionalità, consentono di ospitare produzioni di rilievo e appuntamenti di diversa dimensione. Continuiamo a investire in una programmazione di qualità, consapevoli che i grandi eventi rappresentano anche un’opportunità per valorizzare la città, animarne gli spazi e generare ricadute positive sul tessuto economico e turistico”.

La data messinese si inserisce nel calendario di “Gigi Stadi”

La data messinese si inserisce nel calendario di “Gigi Stadi”, il tour che nel giugno 2027 porterà l’artista nei principali impianti italiani. Si partirà il 5 e 6 giugno dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove Gigi D’Alessio tornerà dopo i due sold out del 2025, per proseguire il 12 giugno a Taranto, allo stadio Erasmo Iacovone, che aprirà per la prima volta le sue porte alla musica, e arrivare il 19 giugno a Messina. Ad accompagnare Gigi D’Alessio nei concerti sarà una band composta da Kekko D’Alessio (tastiere), Giuseppe Seno e Ciro Manna (chitarre), Lorenzo Maffia (piano), Daniele Leucci (percussioni), Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso) e Max D’Ambra (tastiere e programmazioni).

Per quanto riguarda i biglietti, la Presale riservata agli iscritti alla newsletter e all’area riservata del sito ufficiale gigidalessioofficial.it aprirà oggi, venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 16. La vendita generale su TicketOne e Ciaotickets partirà domani, sabato 31 ottobre, alle ore 11. Intanto, il tour “Gigi Palasport”, prodotto da GGD e Friends & Partners, ripartirà il 14 novembre dal Palazzo dello Sport di Roma, per arrivare a Messina il 1° dicembre con una data già interamente sold out.