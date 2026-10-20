Giarre, era ai domiciliari per spaccio ma girava con 87 dosi di cocaina: arrestato e portato in carcere

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un soggetto in possesso di circa 45 grammi di cocaina suddivisi in 87 dosi. Nel dettaglio, militari della Compagnia Riposto hanno sottoposto a controllo su strada un individuo che si aggirava per Giarre (CT) con fare sospetto, rinvenendo sulla sua persona 19 grammi di cocaina, suddivisi in 39 dosi pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare ulteriori 26 grammi di cocaina, già suddivisi in 48 dosi.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza dell’intervento è poi emerso che l’interessato era sottoposto a detenzione domiciliare in esecuzione di sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania sempre per spaccio di sostanze stupefacenti, autorizzato all’uscita nella fascia oraria in cui era stato fermato dalle Fiamme Gialle. Ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva, i Finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro di iniziativa dello stupefacente e all’arresto in flagranza di reato dell’interessato, che – su disposizione del Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania – è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. Il Giudice presso il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha poi convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare della custodia in carcere, provvedendo alla conseguente traduzione del soggetto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania per il contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.