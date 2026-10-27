Giardini Naxos, gira in bici elettrica con hashish e cocaina: 45enne fermato dai Carabinieri e arrestato

Ieri notte, a Giardini Naxos, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è stato operato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che hanno intercettato l’uomo mentre si spostava a bordo di una bicicletta elettrica lungo una via del centro. L’atteggiamento sospetto del soggetto ha indotto i Carabinieri a eseguire una perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti nella sua disponibilità 6 grammi di hashish e 0,8 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di scoprire e sequestrare ulteriori 5 grammi di hashish, nonché strumenti verosimilmente utilizzati per il confezionamento e il taglio della droga. In ragione di quanto emerso, il 45enne è stato quindi arrestato, mentre lo stupefacente sequestrato sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio del caso.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti degli indagati, i quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.