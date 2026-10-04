Giannetta torna a commentare le Suppletive: “risultato storico, anche se tutta Italia lo sminuisce”. Ma il motivo è chiaro

Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, è tornato a commentare il risultato del voto, ringraziando chi gli ha dato fiducia. “Grazie a tutti. A chi mi ha votato per la prima volta, a chi ha compreso e sostenuto le mie scelte, alla squadra, ai comitati, al partito e ai tanti giovani che hanno creduto in questo percorso. In un solo mese abbiamo raggiunto un risultato che segna un esordio storico: l’11% dei consensi”.

Per Domenico Giannetta si tratta di un risultato storico, da lui enfatizzato così come da Roberto Vannacci e da tutto il partito, anche se la realtà dice altro. Pubblicamente, Futuro Nazionale ha sempre dichiarato di puntare a un 20% nei sondaggi, ma il 10,94% racconta una situazione totalmente diversa. Tra l’altro, com’è noto, due terzi dei voti sono stati per Giannetta, per la sua persona, per il suo passato politico. Da solo, il Generale avrebbe preso soltanto qualche punto percentuale, a dimostrazione che non si è trattato di un voto di partito o di opinione, ma sulla persona. “Per la prima volta Futuro Nazionale con Vannacci, che è nato a febbraio, ha partecipato a un’elezione con un proprio candidato. E l’ha fatto nel collegio più difficile. Non eravamo in guerra con nessuno. Abbiamo dato tutto, con coraggio e determinazione” ha aggiunto Giannetta.

“E insieme abbiamo raggiunto un risultato straordinario. Che da tutta Italia viene guardato con attenzione e proprio per questo provano in ogni modo a sminuire. Sperano di disorientarci con la propaganda, ma invece ci uniscono ancora di più. Ora si continua a lavorare, seminando il futuro. Come ha ricordato Vannacci: ‘Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di costruirlo’. Grazie di cuore a tutti” ha concluso Giannetta.