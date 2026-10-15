La Germania torni ad acquistare gasolio, petrolio e gas naturale dalla Russia per sostenere la propria economia e alleggerire i costi che gravano su cittadini e imprese. È la proposta lanciata da Alice Weidel, copresidente dell’AfD, il partito della destra radicale tedesca, che chiede al governo di Berlino un cambio di rotta nei rapporti energetici con Mosca e nelle politiche legate alla guerra in Ucraina. Una posizione che punta a rilanciare le relazioni economiche tra Germania e Russia, mettendo contemporaneamente in discussione il sostegno tedesco a Kiev e la politica delle sanzioni adottata dall’Unione Europea.

Weidel propone un accordo con Putin: diesel, petrolio e gas russo per la Germania

La proposta della leader dell’Alternative für Deutschland (AfD) riguarda innanzitutto il settore energetico, con particolare attenzione alle forniture di carburante diesel, considerate uno strumento per sostenere i consumatori e le attività produttive tedesche. Weidel propone di seguire l’esempio degli Stati Uniti, puntando a un accordo con la Russia che comprenda non soltanto il gasolio, ma anche il petrolio e il gas naturale.

“Noi dell’AfD chiediamo forniture di gasolio, un accordo sui carburanti per motori diesel per la Germania. Vogliamo anche gas naturale e petrolio dalla Russia, per aiutare i consumatori e le aziende tedesche”, ha dichiarato la copresidente del partito.

Al centro della proposta c’è dunque la volontà di ripristinare i rapporti commerciali ed energetici tra Berlino e Mosca, una linea politica che l’AfD sostiene da tempo e che si contrappone all’attuale orientamento del governo tedesco sulle relazioni con la Russia. Per Weidel, l’accesso alle forniture russe rappresenterebbe una risposta alle esigenze economiche di famiglie e imprese, attraverso un accordo specifico sui carburanti e un più ampio rilancio delle importazioni energetiche.

AfD contro gli aiuti all’Ucraina: Weidel attacca il governo tedesco

La richiesta di un’intesa energetica con la Russia si accompagna a una dura critica nei confronti del sostegno economico e politico della Germania all’Ucraina. Weidel contesta la prosecuzione degli aiuti a Kiev e la partecipazione di Berlino alla politica di sanzioni dell’Unione Europea contro Mosca, chiedendo che il governo tenga conto dell’orientamento dell’opinione pubblica tedesca.

“Meno del 10 per cento dei tedeschi è favorevole a ulteriori aiuti all’Ucraina. In altre parole, il 90 per cento dei tedeschi si oppone al continuo sperpero di denaro pubblico in Ucraina. Bisogna agire di conseguenza”, ha affermato la leader dell’AfD.

Le percentuali citate da Weidel vengono utilizzate per sostenere la richiesta di un cambiamento nelle scelte del governo, ma nel materiale disponibile non sono indicati il sondaggio, il campione o la metodologia a cui fanno riferimento. Si tratta quindi di dati dichiarati dalla leader dell’AfD, che non possono essere considerati autonomamente verificati sulla base delle informazioni fornite.

La posizione del partito collega direttamente due questioni: da un lato la necessità, sostenuta da Weidel, di favorire consumatori e aziende attraverso nuove forniture energetiche dalla Russia; dall’altro la contestazione delle risorse pubbliche destinate al sostegno dell’Ucraina. Una strategia politica che pone il tema del costo delle scelte internazionali della Germania al centro del confronto interno.

L’AfD rilancia i rapporti tra Germania e Russia dopo le vittorie nell’Est

La proposta di Alice Weidel si inserisce in una linea politica consolidata dell’AfD, favorevole al rilancio delle relazioni bilaterali tra Germania e Russia. Il partito sostiene da tempo la necessità di rivedere l’approccio di Berlino nei confronti di Mosca, soprattutto sul piano economico ed energetico, opponendosi alla prosecuzione delle sanzioni europee e criticando le politiche di sostegno all’Ucraina.

Queste posizioni arrivano in un contesto politico nel quale l’AfD ha rafforzato il proprio consenso nella Germania orientale, conquistando la vittoria nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt e Meclemburgo. Risultati che rappresentano un elemento importante per il peso politico del partito e per la visibilità delle sue proposte a livello nazionale.

La richiesta di acquistare nuovamente diesel, petrolio e gas russo diventa così un punto centrale della contrapposizione tra l’AfD e il governo tedesco. Weidel punta a riportare le forniture energetiche dalla Russia al centro dell’agenda politica, sostenendo che un accordo con Mosca possa contribuire a sostenere l’economia nazionale.

Il confronto riguarda quindi non soltanto il prezzo dell’energia e dei carburanti, ma anche la direzione della politica estera ed economica della Germania. Da una parte il sostegno all’Ucraina e la partecipazione al sistema di sanzioni dell’Unione Europea, dall’altra la proposta dell’AfD di riaprire il dialogo commerciale con la Russia. Una contrapposizione che Weidel intende portare avanti facendo leva sulle esigenze di consumatori e imprese e sulla propria critica alla prosecuzione degli aiuti tedeschi a Kiev.