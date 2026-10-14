Gasolio agricolo, Iiriti: “politica Occhiuto tutela imprese e agricoltori”

“Il contenimento del costo del gasolio agricolo rappresenta una priorità per le imprese del nostro territorio. La misura annunciata dalla Regione Calabria, che punta a riportare sotto la soglia di un euro al litro il prezzo imponibile medio del carburante agricolo per il periodo marzo settembre 2026, costituisce un intervento importante per alleggerire i costi di produzione e sostenere concretamente gli agricoltori calabresi“. È quanto dichiara Daniela Iiriti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Agricoltura, commentando il provvedimento destinato a sostenere le aziende agricole calabresi.

“La politica incisiva del Governo Occhiuto, attraverso il lavoro dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, dimostra l’attenzione verso le esigenze reali del comparto e la volontà di trasformare le richieste del territorio in misure concrete. Il costo del carburante incide direttamente sulle lavorazioni, sulla raccolta e sulla gestione delle colture, con ripercussioni sulla redditività delle aziende e sulla loro capacità di programmare investimenti“.

Iiriti sottolinea il valore strategico dell’agricoltura calabrese, dalle produzioni olivicole agli agrumeti, dai vigneti alle coltivazioni ortofrutticole, evidenziando come sostenere le imprese significhi tutelare l’occupazione, valorizzare le eccellenze agroalimentari e preservare le comunità rurali.

“Il provvedimento è anche il risultato dell’ascolto delle organizzazioni di categoria, tra cui Coldiretti Calabria, che hanno richiamato l’attenzione sulle difficoltà affrontate quotidianamente dagli operatori. Il confronto tra istituzioni e rappresentanze agricole è fondamentale per individuare soluzioni efficaci, nel rispetto delle norme europee. Importante, inoltre, che le somme siano erogate da ARCEA direttamente sui conti correnti degli agricoltori beneficiari, utenti UMA della Calabria: procedure snelle e tempi certi sono essenziali affinché il sostegno arrivi quando serve“.

Il consigliere richiama anche l’impegno del Governo nazionale e del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nelle politiche a sostegno degli agricoltori, della competitività delle imprese e della valorizzazione delle produzioni italiane.

“L’azione regionale deve procedere in sinergia con quella nazionale ed europea. Il lavoro del ministro Lollobrigida sul fronte della tutela del reddito agricolo, della difesa delle produzioni nazionali e del rafforzamento della competitività del settore si inserisce nella necessità di garantire condizioni più sostenibili a chi genera economia e presidia il territorio. Di fronte all’aumento dei costi di fertilizzanti, energia, macchinari e trasporti, è indispensabile continuare a mettere in campo strumenti capaci di accompagnare le aziende e favorire gli investimenti, con particolare attenzione alle piccole imprese e alle aree interne.

Il sostegno sul gasolio è un passo significativo, ma occorre proseguire su questa strada. Difendere l’agricoltura significa tutelare il lavoro degli imprenditori agricoli, la qualità delle produzioni, la sicurezza alimentare e il futuro delle nostre comunità. Continuerò a seguire con attenzione le esigenze del comparto affinché le politiche di sostegno siano sempre più vicine a chi, nonostante le difficoltà del mercato, continua a investire e a creare valore per la Calabria“.