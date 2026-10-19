Garanti comunali per la disabilità, presentato il progetto per rafforzare la rete. Cirillo: “vogliamo dare risposte concrete ai cittadini”

“Fare rete significa mettere insieme sensibilità, competenze e responsabilità per dare risposte concrete ai cittadini. È questo lo spirito con cui abbiamo accolto e sostenuto il progetto del Garante Ernesto Siclari, già approvato all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza lo scorso 5 agosto. Una decisione che testimonia una sensibilità condivisa, che supera le appartenenze politiche e mette al centro i diritti delle persone. Un impegno reso possibile anche grazie alla disponibilità e alla professionalità dell’Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale“. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, presentando al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, insieme al Garante regionale Ernesto Siclari, il progetto per promuovere la Rete regionale dei Garanti comunali dei diritti delle persone con disabilità.

“Vogliamo coinvolgere tutti i sindaci calabresi – ha aggiunto Cirillo – perché ogni territorio possa contare su un punto di riferimento capace di ascoltare, accompagnare le famiglie e contribuire a risolvere le criticità. Da oggi avviamo un confronto con le amministrazioni locali, con particolare attenzione ai piccoli Comuni, dove spesso si registrano maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi e agli strumenti di sostegno“.

L’iniziativa, approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 96 del 5 agosto 2026, prosegue il percorso istituzionale avviato con il Protocollo d’intesa del 19 dicembre 2025 per il coordinamento della Rete dei Garanti.

Il progetto prevede sensibilizzazione dei Comuni, assistenza tecnico-giuridica per l’adozione degli atti necessari, formazione e integrazione dei nuovi Garanti nella Rete regionale.

Entrando nel dettaglio, Siclari ha ricordato che, su 404 Comuni calabresi, soltanto otto hanno finora nominato un Garante. “L’obiettivo è costruire una rete capillare, capace di garantire prossimità e coordinamento. Anche i piccoli Comuni potranno associarsi per individuare un unico Garante territoriale, come già avvenuto nell’ambito di Paola. A breve avvieremo incontri tematici in tutte e cinque le province calabresi per illustrare il progetto e favorire il coinvolgimento delle amministrazioni comunali“.

Siclari ha inoltre sottolineato il carattere innovativo dell’iniziativa: “è una prima volta a livello regionale. La Calabria può diventare un modello nazionale, perché, a oggi, nessun’altra Regione si è dotata di una rete di Garanti comunali“.