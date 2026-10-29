Galvagno elogia Cateno De Luca: “capacità amministrativa e identità politica”. Il messaggio alla convention di Sud chiama Nord

Il rapporto politico costruito negli anni con Cateno De Luca, le difficoltà economiche e amministrative degli enti locali e le prospettive nazionali di Sud chiama Nord. Sono stati questi i principali temi affrontati da Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, nel suo intervento di questa mattina alla convention “L’Italia dei Territori”, organizzata a Roma. Galvagno ha ripercorso alcuni momenti del percorso politico di De Luca, richiamando anche le esperienze condivise con numerosi amministratori siciliani e soffermandosi sulle capacità di gestione dimostrate dal leader di Sud chiama Nord durante la sua attività istituzionale.

Galvagno ricorda l’esperienza di Cateno De Luca da sindaco di Messina

Uno dei passaggi dell’intervento è stato dedicato all’esperienza di Cateno De Luca alla guida del Comune di Messina, iniziata in una situazione politica particolare, senza consiglieri comunali eletti nelle liste a lui collegate. Il presidente dell’ARS ha ricordato questa fase della storia amministrativa messinese, riconoscendo a De Luca “una capacità di governo che ha saputo affrontare le difficoltà del risanamento e arrivare alla fase dei risultati”.

Comuni e autonomie locali: la richiesta di maggiori risorse

Nel corso del suo intervento, Galvagno ha affrontato anche le problematiche che interessano quotidianamente i sindaci, chiamati a gestire responsabilità crescenti in un contesto caratterizzato da risorse economiche limitate e vincoli normativi. Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ha richiamato la necessità “di rafforzare il Fondo delle Autonomie Locali, così da garantire un maggiore sostegno finanziario ai Comuni. Accanto all’incremento delle risorse”, ha evidenziato “l’importanza di rendere più trasparenti i criteri utilizzati per la loro distribuzione, consentendo alle amministrazioni di conoscere con maggiore chiarezza i meccanismi di assegnazione dei finanziamenti”.

Sud chiama Nord e centrodestra, Galvagno valorizza la scelta di De Luca

La riflessione si è quindi concentrata sul progetto politico nazionale di Sud chiama Nord-Sindaci d’Italia e sulla decisione di partecipare a un percorso più ampio insieme al centrodestra, mantenendo una propria identità. Galvagno ha espresso apprezzamento per la scelta di Cateno De Luca “di non confluire semplicemente in un altro partito, ma di valorizzare l’esperienza politica e amministrativa costruita negli anni all’interno di un progetto condiviso”. Secondo la lettura proposta dal presidente dell’ARS, questa impostazione “permette di coniugare autonomia e apertura al confronto politico, senza rinunciare alle caratteristiche e alla storia del movimento”.