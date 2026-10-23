Futuro Nazionale si rafforza in Sicilia, Vannacci nomina due nuovi responsabili regionali

Marco Tanasi e Giovanni Puntarello nominati vicari regionali per la fase costituente del movimento. L'annuncio del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni: lavoreranno al fianco del responsabile regionale Tommaso Calderone

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Futuro Nazionale con Vannacci rafforza la propria struttura organizzativa in Sicilia con la nomina di due nuovi responsabili vicari regionali. Si tratta del dottor Marco Tanasi e dell’avvocato Giovanni Puntarello, chiamati ad affiancare il responsabile regionale, l’Onorevole Tommaso Calderone, durante la fase costituente del movimento. A comunicare le nuove nomine è stato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, che ha annunciato la decisione assunta su mandato del generale Roberto Vannacci.

Simoni: “lavoreranno in piena sintonia con Calderone”

A ufficializzare gli incarichi è il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, che esprime fiducia nella collaborazione tra i nuovi responsabili e la dirigenza siciliana del movimento. “La struttura di Futuro Nazionale in Sicilia si rafforza. Su mandato del Generale Roberto Vannacci nomino il Dott. Marco Tanasi e l’Avv. Giovanni Puntarello Responsabili Vicari Regionali per la fase costituente. Sono certo che i due Vicari lavoreranno in piena sintonia con il Responsabile Regionale, l’On. Tommaso Calderone, facendo un ottimo lavoro per il futuro di questa regione, nella difesa dei valori comuni”, dichiara Simoni.

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