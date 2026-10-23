Futuro Nazionale si rafforza in Sicilia, Vannacci nomina due nuovi responsabili regionali

Futuro Nazionale con Vannacci rafforza la propria struttura organizzativa in Sicilia con la nomina di due nuovi responsabili vicari regionali. Si tratta del dottor Marco Tanasi e dell’avvocato Giovanni Puntarello, chiamati ad affiancare il responsabile regionale, l’Onorevole Tommaso Calderone, durante la fase costituente del movimento. A comunicare le nuove nomine è stato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, che ha annunciato la decisione assunta su mandato del generale Roberto Vannacci.

Simoni: “lavoreranno in piena sintonia con Calderone”

A ufficializzare gli incarichi è il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, che esprime fiducia nella collaborazione tra i nuovi responsabili e la dirigenza siciliana del movimento. “La struttura di Futuro Nazionale in Sicilia si rafforza. Su mandato del Generale Roberto Vannacci nomino il Dott. Marco Tanasi e l’Avv. Giovanni Puntarello Responsabili Vicari Regionali per la fase costituente. Sono certo che i due Vicari lavoreranno in piena sintonia con il Responsabile Regionale, l’On. Tommaso Calderone, facendo un ottimo lavoro per il futuro di questa regione, nella difesa dei valori comuni”, dichiara Simoni.