Futuro Nazionale Giovani si organizza in Calabria: ecco i tre nuovi dirigenti nominati

Futuro Nazionale Giovani avvia una nuova fase di organizzazione territoriale in Calabria con la nomina di tre dirigenti chiamati a guidare il percorso di consolidamento del movimento giovanile nella regione. Le designazioni rientrano nella fase costituente dell’organizzazione e puntano a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica e pubblica. Le nomine sono state disposte dal Responsabile Nazionale di Futuro Nazionale Giovani, Adone Michelangelo Prunetti, su mandato del Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, nell’ambito del processo di strutturazione del movimento sul territorio.

Furgiuele: “investiamo concretamente sulle nuove generazioni”

A esprimere soddisfazione per le nomine è l’On. Domenico Furgiuele, Responsabile Regionale di Futuro Nazionale per la Calabria, che ha accolto favorevolmente la costituzione della nuova squadra dirigente giovanile. “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Maria Teresa Giuliano, Joele Alemanni e Giulia Pia Rocca per il prestigioso incarico loro affidato. Le nomine odierne rappresentano un importante momento di crescita organizzativa e politica per Futuro Nazionale in Calabria e testimoniano la volontà di investire concretamente sulle nuove generazioni, valorizzando giovani capaci, preparati e profondamente legati al territorio”, dichiara Furgiuele.

Il responsabile regionale sottolinea inoltre il ruolo che i giovani dovranno assumere nel percorso di crescita del movimento, indicando nella loro partecipazione una delle priorità dell’attività politica e organizzativa. “La partecipazione delle nuove generazioni è un elemento essenziale per costruire una visione credibile e duratura del futuro della nostra regione. Sono certo che i nuovi dirigenti sapranno svolgere il proprio ruolo con senso di responsabilità, spirito di servizio e piena adesione ai valori che ispirano l’azione di Futuro Nazionale, contribuendo al rafforzamento della nostra presenza sul territorio e alla crescita di una comunità politica sempre più radicata e inclusiva”, aggiunge Furgiuele.

La fase costituente e gli obiettivi del movimento in Calabria

Con la definizione dei nuovi incarichi, Futuro Nazionale Giovani in Calabria prosegue dunque il proprio percorso di strutturazione, ponendo al centro la partecipazione delle nuove generazioni e il rafforzamento della presenza territoriale. Il movimento conferma la fiducia nei responsabili appena nominati e ribadisce l’importanza della fase costituente per consolidare la propria organizzazione regionale. Tra gli obiettivi indicati figurano la promozione di iniziative di partecipazione e formazione politica, il coinvolgimento dei giovani nelle attività del movimento e la valorizzazione di un percorso fondato sui principi del merito, della responsabilità e dell’impegno civico.