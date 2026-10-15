Futura, Turiano e Honorio in gol: i talentuosi 2010 speranza per il futuro

La nuova stagione è cominciata nel segno della continuità per l’Under 19 della Futura, campione in carica, che ha iniziato il proprio percorso vincendo. Un primo passo importante per un gruppo che vuole confermarsi ai massimi livelli e che ha dimostrato, fin da subito, di avere le carte in regola per farlo. Ma le novità non finiscono qui. A breve prenderà il via anche l’avventura dell’Under 17, che sarà guidata da mister Peppe Scopelliti. L’obiettivo? Provare a migliorarsi, con un anno in più di esperienza per tanti calcettisti del gruppo che nella passata stagione andò a conquistare il bronzo italiano, un terzo posto nazionale di grande valore.

Sin dalla prima giornata in A2 Elite, tra le novità del mister Rocha, c’è la presenza in pianta stabile di due talenti importantissimi per il panorama calcettistico nazionale, più volte convocati nelle selezioni azzurre e nei progetti Futsal +. Due giovani prospetti che rappresentano il presente e, soprattutto, il futuro del movimento.

Nella sfida di martedì, i nostri ragazzi hanno passato il turno in Coppa della Divisione. In gol sono andati proprio loro, i classe 2010 Domenico Turiano e Lorenzo Honorio, a testimonianza di un vivaio che continua a crescere e a sfornare giocatori di grande qualità.

Una doppia soddisfazione, dunque: il passaggio del turno e la firma di due ragazzi che incarnano lo spirito di un settore giovanile ambizioso e competitivo