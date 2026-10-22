Futura, nuovo acquisto fra i pali: arriva il brasiliano Vincenzo Alves

Non si tratta semplicemente di un giovane portiere, ma di un professionista pronto ad alzare il livello della competizione, sia in allenamento che in partita

Vincenzo Alves

La Cadi Antincendi Futura è lieta di annunciare l’ingaggio di Vincenzo Alves, portiere italo-brasiliano classe 2002, che si unisce al gruppo a disposizione dello staff tecnico con effetto immediato. Il nuovo estremo difensore sarà a disposizione già a partire dalle prossime sfide. Alves arriva dal Veneto, dove è cresciuto nel Tombolo Vigontina di San Paolo nel calcio a undici, prima di iniziare il suo percorso nel mondo del futsal nella gloriosa Petrarca, con esperienze tra Serie A e A2. Con il club patavino ha militato dal 2020 ad oggi per sei stagioni, di cui quattro in Serie A e due in Serie A2 Elite. Con il club ha vinto l’A2 Elite e la Coppa Italia di categoria.

Non si tratta semplicemente di un giovane portiere, ma di un professionista pronto ad alzare il livello della competizione, sia in allenamento che in partita: un innesto che aggiunge esperienza e qualità a disposizione del gruppo. La sua è una storia particolare: italobrasiliano con doppia cittadinanza, padovano di adozione, Alves è giunto in squadra dopo un provino per poi, non mollare più la disciplina. Vincenzo Alves è già pronto alla sfida.

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