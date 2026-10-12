Futura, derby calabrese in Coppa della Divisione: a Soverato sfida alla Blingink

La Cadi Antincendi Futura si prepara a tornare sul parquet per un nuovo impegno ufficiale, questa volta in Coppa della Divisione. Martedì 13 ottobre, alle ore 19, la formazione gialloblù allenata da Sylvio Rocha sarà impegnata al Palasport di Soverato contro la Blingink, squadra calabrese che milita nel campionato di Serie A2. La partita, valida per il secondo turno della competizione, rappresenterà l’esordio stagionale della Futura nel torneo e offrirà allo staff tecnico un’occasione importante per valutare la condizione della squadra. Un derby tutto calabrese che metterà di fronte due formazioni appartenenti a categorie differenti, con i reggini chiamati ad affrontare una trasferta significativa anche dal punto di vista della gestione dell’organico. La sfida arriva infatti in una fase già impegnativa della stagione, a pochi giorni dalla quinta giornata del campionato di Serie A2 Élite, e consentirà all’allenatore di raccogliere ulteriori indicazioni sullo stato di forma dei propri giocatori.

Coppa della Divisione, la Futura dovrà fare i conti con le limitazioni sulla rosa

Uno degli aspetti più rilevanti della partita di Soverato riguarda le regole della competizione, che imporranno alla Cadi Antincendi Futura alcune limitazioni nella scelta dei giocatori da schierare. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Coppa della Divisione, la formazione reggina dovrà infatti adeguarsi alle condizioni stabilite per il confronto con la squadra avversaria, rinunciando alla possibilità di utilizzare contemporaneamente tutti gli elementi della rosa principale. In particolare, lo staff tecnico potrà schierare nello stesso momento soltanto due giocatori non formati tra Cividini, Honorio, Pizetta e Dos Santos. Una condizione che richiederà a Sylvio Rocha un’attenta gestione delle rotazioni e delle soluzioni tattiche durante la gara. Il confronto con la Blingink offrirà quindi anche l’opportunità di verificare la capacità della squadra di adattarsi a una formazione differente rispetto a quella abitualmente impiegata in campionato, mantenendo competitività e organizzazione di gioco. Le limitazioni regolamentari rappresenteranno uno degli elementi da considerare nella preparazione della partita e nelle valutazioni dello staff tecnico.

Derby a Soverato, tra gli avversari anche l’ex portiere Raffaele Iennarella

La trasferta al Palasport di Soverato avrà anche un elemento particolare legato alla presenza di un ex giocatore della formazione reggina. Nelle file della Blingink milita infatti il portiere Raffaele Iennarella, che ritroverà la Cadi Antincendi Futura da avversario. La formazione di casa, impegnata nel campionato di Serie A2, proverà a sfruttare il fattore campo nel confronto con i gialloblù, protagonisti invece del torneo di Serie A2 Élite. La differenza di categoria non riduce l’importanza di un appuntamento che si inserisce nel percorso delle due squadre all’interno della competizione nazionale. Per la Futura, il secondo turno della Coppa della Divisione rappresenta un’occasione per misurarsi con un’avversaria calabrese in una gara ufficiale, affrontando al tempo stesso le particolari condizioni di impiego della rosa previste dal regolamento. Il derby sarà dunque un banco di prova sia sotto il profilo agonistico sia per la capacità di adattamento della formazione allenata da Rocha, chiamata a gestire uomini e risorse in funzione delle esigenze della partita.

Un test importante per Sylvio Rocha dopo la quinta giornata di Serie A2 Élite

Al di là dell’impegno di Coppa, la partita contro la Blingink assume un significato particolare anche nella programmazione della stagione della Cadi Antincendi Futura. Il confronto arriva infatti a pochi giorni dalla conclusione della quinta giornata del campionato di Serie A2 Élite, in un momento nel quale lo staff tecnico ha l’esigenza di monitorare attentamente la condizione fisica e atletica della squadra. La gara di Soverato consentirà a Sylvio Rocha di verificare lo stato di forma dei giocatori, osservare la risposta del gruppo alle rotazioni imposte dalle regole della competizione e raccogliere elementi utili per i successivi impegni ufficiali. La Coppa della Divisione diventa così anche un’occasione di valutazione tecnica, oltre che un appuntamento agonistico da affrontare con attenzione. Il calcio d’inizio è fissato per martedì 13 ottobre alle ore 19, al Palasport di Soverato, dove la Cadi Antincendi Futura farà il proprio debutto stagionale nella manifestazione affrontando la Blingink in un derby calabrese che offrirà nuove indicazioni sul percorso dei gialloblù.