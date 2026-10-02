Futura, altra beffa nel finale: la Lazio vince a 66 secondi dalla sirena

Inizio di campionato in salita per la Cadi Antincendi Futura, che incassa la seconda sconfitta consecutiva al termine di una partita intensa e combattuta contro la S.S. Lazio. A decidere la sfida è stato Lupi, che a 66 secondi dalla fine ha trovato il gol della vittoria biancoceleste, spegnendo le speranze dei giallo-blu proprio in uno dei momenti migliori della squadra di casa. Un ko pesante soprattutto per come è maturato, dopo una gara equilibrata e ricca di occasioni da una parte e dall’altra. Adesso l’attenzione si sposta già sul derby di sabato prossimo a Messina, in programma tra otto giorni, che assume un peso significativo per una Futura decisa a sbloccare la propria classifica.

La Cadi Antincendi Futura parte con Cividini, Kadu, Dos Santos e Honorio davanti a Parisi, mentre Eriel Pizetta resta fuori. La Lazio risponde con Tanke, Lupi, Caique da Silva e Dal Lago, con Di Ponto tra i pali. Il primo tentativo realmente pericoloso è di Kadu, mentre i ritmi si alzano immediatamente e la partita si fa molto combattuta. Dopo cinque minuti ci prova Ferraro per la Lazio, poi Parisi è decisivo nel rimediare a un errore di un compagno con un’uscita perfetta. Il portiere giallo-blu si supera anche al decimo minuto su Pilloni, confermandosi tra i protagonisti della prima parte di gara.

Honorio porta avanti la Futura, Segovia firma il pari

La Futura costruisce una grande occasione con Cividini a 9’44”, quando il giocatore si ritrova a tu per tu con Di Ponto, bravo a respingere. A 7’52” arriva però una giocata di grande qualità: assist di Parisi, stop al volo e conclusione d’istinto di Humberto Honorio, che porta avanti i giallo-blu con un gol spettacolare. Il vantaggio dura poco, perché la Lazio trova il pari sugli sviluppi di una punizione: Segovia è rapido da due passi e firma l’1-1.

La Cadi Antincendi Futura continua comunque a spingere. Kadu prova la conclusione potente, poi la squadra di Sylvio Rocha costruisce un’azione corale con quattro passaggi tra quattro giocatori diversi, senza però riuscire a trovare la rete. Poco dopo è Scopelliti a sfiorare il vantaggio. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, al termine di una frazione intensa e giocata ad alto ritmo.

La Lazio passa, poi l’autogol di Pilloni vale il 2-2

Nella ripresa Parisi è ancora protagonista con un intervento importante su Caique da Silva. Dall’altra parte Di Ponto risponde con una parata decisiva sulla scorribanda di Kadu, innescato da Pedro Mendes. Dopo quattro minuti del secondo tempo, però, la Lazio passa in vantaggio con Ferraro, in un’azione rocambolesca che si conclude con una sorta di autogol del portiere dei locali.

La Futura reagisce e trova il pareggio grazie a un’autorete di Pilloni, provocata da un pallone forte messo in mezzo da Kadu. Sul 2-2 la gara resta apertissima e si trasforma in una vera sfida a scacchi, con entrambe le squadre alla ricerca dell’episodio decisivo. Dos Santos sfiora il gol con una conclusione che termina di poco alta e poco dopo, ancora di testa, va vicino alla rete del vantaggio.

Lupi decide tutto a 1’06” dalla fine

Nel finale la Cadi Antincendi Futura aumenta ulteriormente la pressione. A 1’57” una punizione di Kadu si rende molto pericolosa, ma il pallone vola alto. Poco dopo è il mancino di Scopelliti a creare un’altra grande occasione. Proprio nel momento in cui i giallo-blu sembrano maggiormente vicini al gol, arriva però la giocata che decide il match.

A 1’06” dalla sirena, Lupi trova spazio sulla banda sinistra e riesce a finalizzare l’azione, beffando la difesa locale e regalando alla Lazio il gol del 3-2. La Futura tenta il tutto per tutto con il powerplay, ma l’assalto disperato non produce il risultato sperato. Nel finale Di Ponto sfiora anche la possibilità del quarto gol. Al termine di una gara combattuta fino all’ultimo secondo, è quindi la Lazio a portare a casa la vittoria.

Ora il derby di Messina diventa già un passaggio importante

Per la Cadi Antincendi Futura resta il rammarico per una partita nella quale la squadra è riuscita più volte a mettere in difficoltà la Lazio e che si è decisa soltanto negli ultimi 64 secondi. La seconda sconfitta consecutiva rende adesso ancora più importante il prossimo appuntamento: tra otto giorni, sabato prossimo, i giallo-blu saranno impegnati nel derby di Messina, una gara che rappresenta già un bivio significativo per una squadra che vuole con forza conquistare i primi punti e cambiare l’inerzia di questo avvio di campionato.