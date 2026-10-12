Futsal, la Gallinese Woman vince ancora: 9-3 alla Meta Catania

La stagione 2026-2027 della Michele Priolo Gallinese Woman è iniziata in maniera perfetta. Domenica le ragazze di mister De Stefano hanno centrato la seconda vittoria in altrettante gare disputate, superando per 9-3 la Meta Catania e dando così il giusto seguito al pesante successo della prima giornata sul parquet della Lady Mondragone. Unica squadra del girone D di Serie B a punteggio pieno e quindi in vetta alla classifica, ma la stagione è ancora lunghissima per l’unica rappresentante reggina del torneo.

Al PalaMazzetto di Reggio Calabria sblocca la situazione Dascola, uno dei volti storici di questo gruppo, dopo un’azione ben avviata da Vadalà (gran partita la sua, pur non andando in gol), ma è praticamente immediato il pareggio di Musumeci che pesca il sette con una rete bellissima. Sale in cattedra la brasiliana Brenda Moreira che riporta in vantaggio le reggine le quali colpiscono poco dopo sugli sviluppi di un corner con il pivot Siclari. Poker prima del riposo ancora con Moreira, chirurgica sotto l’incrocio.

Avvio di ripresa di marca etnea con le reti di Musumeci (doppietta) e Zagarella per il 4-3 che esalta il quintetto ospite, ma non basterà. Sabatino fa 5-3, poi in sequenza segnano Albano e Luvarà (entrambe esordienti, entrambe appena quattordicenni) e proprio per Luvarà è un gol speciale, carico di emozione e commozione, con dedica alla madre recentemente scomparsa. L’8-3 è ad opera di capitan Porpiglia e nel finale c’è spazio anche per la rete di un’altra esordiente in Serie B, Sara Falzia per il definitivo 9-3. Buon impatto anche per il portiere, Angela Marino che ha preso il posto della sempre decisiva, Martina Cacciola.

Curiosità statistica, la Michele Priolo Gallinese Woman, al quinto campionato di fila nella seconda serie nazionale (prima A2 oggi B, prima Reggio SC, da due stagioni con l’attuale denominazione) non aveva mai segnato 9 gol in un singolo match, mentre era già partita con 2/2 e a punteggio pieno due stagioni fa.

E domenica arriva la Sangiovannese, nuovamente al PalaMazzetto di Modena: appuntamento alle ore 15 per un derby contro il quintetto di San Giovanni in Fiore che promette spettacolo.