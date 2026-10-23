Futsal, la Futura domina il primo tempo ma si fa rimontare dal Pescara: finisce 3-3

Una reazione importante, tanti segnali positivi ma anche il rammarico per una vittoria sfumata dopo un primo tempo dominato. La Cadi Antincendi Futura pareggia 3-3 contro l’Academy Pescara al termine di una partita ricca di emozioni, caratterizzata da due frazioni profondamente diverse. I padroni di casa, protagonisti di una gara ben preparata e di un avvio convincente, chiudono i primi venti minuti con un netto vantaggio di tre reti, mostrando qualità, intensità e una ritrovata capacità di costruire occasioni. Nella ripresa, però, emerge la preparazione degli ospiti, che riescono progressivamente a prendere il controllo del gioco e a completare la rimonta a poco più di due minuti dalla conclusione. Tra le note più belle della serata resta la prestazione del giovanissimo Lorenzo Honorio, classe 2010, protagonista di un gol accolto dall’ovazione del Palattinà e indicato come migliore in campo.

Primo tempo dominato dalla Futura: tre gol e spettacolo al Palattinà

Le due squadre si presentano in campo con scelte precise da parte degli allenatori. Rocha schiera inizialmente Honorio, Scopelliti, Kadu, Pizetta e Parisi, mentre Palusci risponde con Schmitt, Rodriguez, Masi, Marrazzo e Mazzocchetti tra i pali. Il primo pericolo arriva dagli ospiti con Rodriguez, che trova sulla sua strada un attento Parisi. La risposta della Futura è immediata: Kadu cerca la conclusione, ma il pallone termina sul fondo. Rodriguez torna a rendersi pericoloso, trovando ancora una volta la grande opposizione del portiere gialloblù. A sbloccare la partita è però la formazione di casa, grazie a un lungo lancio di Parisi sul quale Honorio interviene di testa, firmando il vantaggio. La Futura prende fiducia e trova subito il raddoppio con Pizetta, autore di una potente conclusione dalla distanza. Il Pescara prova a reagire, ma Parisi sale in cattedra con un doppio intervento decisivo, confermandosi tra i protagonisti della serata. Il portiere tenta anche la conclusione direttamente dalla propria porta, cercando l’incrocio dei pali, ma Mazzocchetti riesce a intervenire. Anche Cambareri mette alla prova l’estremo difensore abruzzese, costringendolo a rifugiarsi in calcio d’angolo.

Il momento più emozionante del primo tempo arriva con la terza rete della Cadi Antincendi Futura. A firmarla è Lorenzo Honorio, giovanissimo classe 2010 che approfitta di un’imprecisione del portiere avversario e deposita il pallone in rete. Non è Humberto Honorio a segnare, ma suo figlio Lorenzo, che si prende la scena davanti al pubblico del Palattinà. Un gol dal significato particolare, accolto da una vera e propria ovazione e destinato a rimanere tra i ricordi più belli della serata. Il giovane giocatore, indicato come migliore in campo, impreziosisce così una prima frazione giocata con grande convinzione dalla squadra di Rocha. All’intervallo il tabellone segna 3-0 per la Futura, un risultato che fotografa il predominio dei padroni di casa e sembra indirizzare la sfida verso una vittoria importante.

La rimonta del Pescara nella ripresa: dal 3-0 al 3-3

Il secondo tempo presenta però uno scenario completamente diverso. L’Academy Pescara conferma la scelta del power play e prova ad aumentare la pressione offensiva per riaprire l’incontro. Parisi viene subito chiamato in causa in due occasioni, riuscendo a controllare senza particolari difficoltà. L’episodio che cambia l’inerzia della partita arriva quando Scopelliti perde un pallone pericoloso, consentendo a Morgado di accorciare le distanze e firmare il 3-1. La gara si accende ulteriormente con l’espulsione di Cividini, punito con il cartellino rosso per un fallo di reazione. Nonostante l’inferiorità numerica, la Cadi Antincendi Futura riesce a difendersi con ordine, evitando di concedere immediatamente altre reti. Sul fronte opposto, Cambareri va vicinissimo al quarto gol: la sua conclusione supera il portiere, ma si infrange sul palo, negando ai padroni di casa la possibilità di ristabilire un margine rassicurante.

Il Pescara continua a insistere e, dopo numerosi tentativi, trova anche la seconda rete con Diego Rodriguez, che riesce finalmente a superare Parisi e porta il risultato sul 3-2. La Futura prova a reagire e torna a rendersi pericolosa proprio con Lorenzo Honorio, vicino alla doppietta personale su assist del padre. Questa volta, però, Mazzocchetti si fa trovare pronto e impedisce al giovane talento di festeggiare un’altra marcatura. A tre minuti dalla conclusione arriva anche un episodio contestato nell’area abruzzese, con una trattenuta di Marrazzo su Kadu giudicata dubbia, sulla quale gli arbitri decidono di lasciar proseguire il gioco. Il Pescara continua a crederci e, a 2 minuti e 28 secondi dalla fine, completa la rimonta: Coco Schmitt sfrutta un perfetto assist di un compagno e insacca a porta vuota il pallone del definitivo 3-3. Negli ultimi istanti la Futura tenta ancora di conquistare l’intera posta in palio, ma il doppio tentativo di Mendes non produce il gol della vittoria.

Un pareggio tra rimpianti e segnali incoraggianti per la Futura

Il confronto del Palattinà si conclude così sul 3-3, un risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa Cadi Antincendi Futura. Da una parte resta la delusione per non essere riusciti a conservare il triplo vantaggio costruito nel primo tempo, dall’altra emergono indicazioni incoraggianti sul piano della prestazione e della capacità di reagire. La formazione di Rocha ha mostrato per lunghi tratti un gioco convincente, mettendo in difficoltà gli avversari e costruendo numerose occasioni da rete. Nella seconda frazione, invece, l’Academy Pescara ha saputo sfruttare la propria preparazione e il ricorso al power play per cambiare l’andamento dell’incontro e raggiungere il pareggio. Rimane soprattutto l’emozione della rete di Lorenzo Honorio, protagonista di una serata speciale davanti al pubblico di casa. Una partita dalle mille emozioni, con un primo tempo interamente a trazione Futura e una ripresa favorevole agli abruzzesi, che consegna ai gialloblù un punto e diversi elementi sui quali costruire il prosieguo della stagione.