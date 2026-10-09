Fuscaldo, arriva il Caravan della Prevenzione: una giornata dedicata alla salute delle donne e al sostegno dei malati

Una mattinata dedicata alla salute delle donne, alla prevenzione e al sostegno delle persone che affrontano una malattia, con particolare attenzione anche a chi se ne prende cura ogni giorno. Lunedì 12 ottobre 2026, a partire dalle ore 9:30, la sala consiliare della Delegazione Municipale di Fuscaldo Marina, in provincia di Cosenza, ospiterà il “Salotto in Rosa”, nuova tappa del Grace in Tour 2026. L’iniziativa, accompagnata dal messaggio “Oltre la diagnosi. Il benessere cura, il caregiver sostiene”, nasce per promuovere una visione della salute che non si limiti agli aspetti strettamente clinici, ma tenga conto anche delle necessità emotive, psicologiche e sociali delle persone. A rendere ancora più significativa la giornata sarà la presenza, per l’intera mattinata, del Caravan della Prevenzione dell’Associazione A.R.C.O., che sarà posizionato all’esterno della struttura comunale. L’appuntamento rappresenterà un’occasione di incontro e confronto tra professionisti della salute, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e dell’assistenza sul territorio.

Il Salotto in Rosa porta a Fuscaldo il dialogo sulla salute e il ruolo dei caregiver

Il “Salotto in Rosa” è promosso dall’Associazione Grace ETS e dal Comune di Fuscaldo, in collaborazione con la Pro Loco Fuscaldo, l’Associazione Ri-Uniti Calabria Oncologia (A.R.C.O.) e l’ODV Sanità è Vita, con il patrocinio di Europa Donna Italia ed Europa Donna Delegazione Calabria. L’iniziativa si propone come uno spazio aperto all’ascolto, all’incontro e al dialogo, nel quale mettere al centro la persona nella sua totalità, superando una lettura della malattia limitata esclusivamente alla diagnosi e alle cure mediche. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo dei caregiver, ovvero le persone che assistono e accompagnano quotidianamente chi vive una condizione di malattia, offrendo un sostegno che coinvolge sia la dimensione pratica sia quella emotiva. Il tema scelto per l’appuntamento richiama infatti l’importanza del benessere complessivo della persona e della rete di relazioni che la circonda, riconoscendo il valore dell’ascolto, della vicinanza e dell’assistenza nei percorsi di cura. La presenza del Caravan della Prevenzione contribuirà inoltre a portare sul territorio un presidio dedicato alla tutela della salute, affiancando alle attività di confronto un’iniziativa concreta di sensibilizzazione.

Lidia Papisca: “Portiamo un abbraccio di luce e speranza nel cuore dei nostri borghi”

A spiegare il significato della nuova tappa del Grace in Tour è Lidia Papisca, presidente dell’Associazione Grace ETS, che sottolinea l’importanza di raggiungere le comunità del territorio calabrese attraverso iniziative dedicate alla salute e alla solidarietà. “Varcare i confini della città per giungere a Fuscaldo significa per noi portare un abbraccio di luce e speranza nel cuore dei nostri borghi, dove batte l’anima più autentica della Calabria”, ha dichiarato Papisca. Le sue parole richiamano la volontà dell’associazione di ampliare le occasioni di incontro e di sostegno, portando l’attenzione sui bisogni delle donne che affrontano una patologia e sull’importanza di non lasciarle sole durante il percorso di cura.

Il messaggio dell’iniziativa pone infatti la salute, il benessere e la possibilità di affrontare la malattia con dignità e sostegno al centro dei diritti di ogni donna. In questa prospettiva, il coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni locali rappresenta uno strumento per favorire il dialogo e rafforzare le reti di vicinanza, valorizzando il contributo di chi quotidianamente accompagna le persone nei momenti di maggiore fragilità.

Oltre la diagnosi, l’importanza di non affrontare la malattia in solitudine

Uno degli aspetti centrali del Grace in Tour 2026 è la consapevolezza che dietro ogni diagnosi esiste una persona con una propria storia, con bisogni che vanno oltre la dimensione sanitaria e con la necessità di sentirsi sostenuta durante il percorso della malattia. Il “Salotto in Rosa” di Fuscaldo vuole dare spazio proprio a questa dimensione, evidenziando quanto il supporto umano, psicologico e sociale possa rappresentare una componente importante dell’assistenza. A ribadire il valore della vicinanza e del ruolo di chi accompagna quotidianamente le persone malate è ancora Lidia Papisca, che conclude il proprio intervento con un messaggio dedicato alla dignità e alla speranza. “Perché oltre ogni diagnosi c’è la bellezza di una persona che merita di rinascere, sorretta dall’amore invisibile e instancabile”, ha concluso la presidente dell’Associazione Grace ETS, “di chi le cammina accanto ogni giorno”. Un pensiero che riassume il significato della manifestazione, dedicata non soltanto alla prevenzione, ma anche al riconoscimento del lavoro silenzioso svolto dai caregiver e alla necessità di costruire una comunità più attenta alle persone che vivono situazioni di difficoltà.

L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 12 ottobre, dalle ore 9:30, presso la sala consiliare della Delegazione Municipale di Fuscaldo Marina. Per tutta la durata della mattinata, all’esterno sarà presente il Caravan della Prevenzione dell’Associazione A.R.C.O., mentre l’incontro offrirà uno spazio di confronto tra professionisti, esperti della salute, associazioni e cittadini. Una nuova tappa del Grace in Tour che punta a rafforzare sul territorio calabrese la sensibilità verso la prevenzione, il benessere delle donne e l’importanza di una rete di sostegno capace di accompagnare le persone oltre la diagnosi.