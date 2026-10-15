Furto escavatore Calabria Verde, UGL Agroalimentare: “gesto vile mentre azienda è impegnata in operazioni di soccorso”

“La Ugl Agroalimentare della Calabria esprime pieno sostegno e solidarietà ad Azienda Calabria Verde e all’assessorato alla Forestazione per il grave furto di un escavatore, avvenuto durante gli interventi di emergenza a sostegno del territorio e dei cittadini dell’area grecanica reggina, colpiti dal maltempo degli ultimi giorni. Il vile furto colpisce l’Azienda Calabria Verde mentre è ancora una volta impegnata in operazioni di primo intervento in aree rurali e montane. L’episodio conferma quanto sia importante questo ente strumentale regionale in un territorio fragile ed esposto agli eventi meteorologici come quello calabrese“. È quanto si legge in una nota della UGL Agroalimentare della Calabria.

“Negli ultimi anni, pur tra evidenti difficoltà di finanziamento e quindi di programmazione, Azienda Calabria Verde è riuscita a dotarsi di un parco macchine moderno e funzionale che le consente di intervenire direttamente e in tempi rapidi, con mezzi e personale propri, in situazioni difficili e disagiate, evitando così le pastoie e i colli di bottiglia burocratici che spesso allungano i tempi, a scapito dell’efficacia degli interventi a favore delle infrastrutture e della popolazione.

È chiaro che il furto colpisce l’Azienda e la sua capacità di intervenire sul territorio e colpisce, anche e soprattutto, i cittadini, gli studenti, le imprese e i lavoratori dell’area grecanica della provincia di Reggio Calabria.

Il Segretario Regionale Ugl Agroalimentare, Guido Cordova Castellani, nel rinnovare il sostegno all’azione di Calabria Verde, ripropone la necessità di aprire un tavolo di confronto per il rilancio dell’ente strumentale regionale e la valorizzazione delle sue competenze e potenzialità. Esprime inoltre apprezzamento per l’impegno dell’assessore Gianluca Gallo a favore della forestazione calabrese, auspicando che sia sostenuto dall’intera giunta regionale“, conclude UGL.