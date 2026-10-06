Furci Siculo, lite tra vicini degenera in violenza: 41enne ferito all’addome e ricoverato al Policlinico di Messina

Questa mattina a Furci Siculo, nel Messinese, una discussione tra vicini di casa è sfociata in un’aggressione che ha provocato il ferimento di un 41enne, successivamente trasferito al Policlinico di Messina per ricevere le cure necessarie. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la discussione sarebbe scoppiata nella parte alta di via Cesare Battisti, nei pressi della zona artigianale. Le cause che hanno dato origine al litigio non sono ancora state chiarite, ma dalle parole si sarebbe passati rapidamente all’aggressione. Ad avere la peggio è stato un 41enne del posto, che poco dopo le 8 si è presentato in evidente stato di agitazione alla postazione Pte-118 di Santa Teresa di Riva.

Furci Siculo, 41enne ferito all’addome dopo una lite

Quando è arrivato al presidio sanitario, l’uomo presentava una ferita da arma da taglio all’addome, oltre a ecchimosi sul viso e un ematoma all’occhio destro. In un primo momento il 41enne avrebbe rifiutato le cure dei sanitari, allontanandosi dalla struttura. Poco dopo, però, è tornato sui suoi passi ed è stato preso nuovamente in carico dal personale medico. A quel punto è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Le sue condizioni, secondo quanto emerso finora, non destano particolari preoccupazioni.

La discussione nella parte alta di via Cesare Battisti

L’episodio si sarebbe verificato nella parte alta di via Cesare Battisti, in un’area vicina alla zona artigianale di Furci Siculo. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire che cosa abbia fatto degenerare il confronto tra i due vicini e quale sia stata l’esatta successione degli eventi. Al momento, infatti, restano da definire tanto il motivo del litigio quanto la dinamica precisa del ferimento.

Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, che hanno avviato gli accertamenti necessari. I militari stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e per chiarire le eventuali responsabilità. Nel corso delle prime verifiche, gli investigatori hanno individuato quello che viene indicato come l’autore del ferimento, un uomo coetaneo della vittima.

Un coetaneo individuato dagli investigatori

L’attenzione degli inquirenti si concentra adesso sul rapporto tra i due uomini e sulle ragioni che avrebbero trasformato una discussione tra vicini in un episodio di violenza. I Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili alle indagini, con l’obiettivo di definire sia la causa del litigio sia la dinamica dell’aggressione. Il quadro investigativo, al momento, è ancora in fase di ricostruzione.