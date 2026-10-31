Fuma una sigaretta nel bagno dell’aereo Praga-Catania, scatta l’allarme in volo: multa salatissima

Il passeggero ha fatto attivare il sistema di rilevamento del fumo ed è stato scoperto dagli assistenti di volo. All’atterraggio è intervenuta la Polizia di Frontiera: sanzione da 2.064 euro

uomo fuma nel bagno di un aereo
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La polizia di Catania ha sanzionato un passeggero che, mentre era in volo, ha acceso una sigaretta nel bagno dell’aereo. Con il suo gesto, l’uomo, proveniente da Praga, ha provocato l’attivazione del sistema di rilevamento del fumo e così ha fatto scattare l’allarme a bordo. Scoperto dagli assistenti di volo, non appena atterrato a Catania, il passeggero è stato fatto sbarcare immediatamente dagli agenti della polizia di frontiera. L’uomo, secondo quanto previsto dal codice della navigazione, è stato sanzionato con una multa da 2.064 euro.

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