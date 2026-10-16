Fulvio Cama e Sara Cappello incantano New York: cantastorie e pupi di Calabria e Sicilia stupiscono gli USA | FOTO

Si conclude con un bilancio estremamente positivo il Tour negli Stati Uniti di Fulvio Cama e Sara Cappello, due tra i più autorevoli cantastorie contemporanei di Calabria e Sicilia. Tra la folla festante del Columbus Day e prestigiose sedi istituzionali, le città di Washington e New York hanno accolto con grande entusiasmo una fitta serie di spettacoli, lezioni-concerto ed eventi culturali. Due sono stati i principali appuntamenti istituzionali della tournée: la presentazione dello spettacolo “I Florio di Calabria, Leoni di Sicilia” presso l’Ambasciata d’Italia a Washington per l’Istituto Italiano di Cultura, e l’evento “Canti e Racconti dal Mare Nostrum” tenutosi al Museo Italiano Americano di New York, promosso dal Com.It.Es. In entrambe le occasioni è stato omaggiato e presentato il nuovo romanzo storico “I Florio di Calabria” (Città del Sole Edizioni), scritto da Fulvio Cama e Maria Cavallo.

Le lezioni-spettacolo e gli incontri con il pubblico americano

L’itinerario culturale ha toccato diverse realtà della società americana. A Georgetown (Washington), presso la “Hardy School”, i due artisti hanno offerto coinvolgenti lezioni-spettacolo per gli studenti, rimasti affascinati dai suoni degli strumenti musicali antichi riproposti da Fulvio Cama, dalle storie dello Stretto di Scilla e Cariddi e dai tradizionali pupi siciliani animati da Sara Cappello.

Grande gradimento si è registrato anche all’evento privato alla “Perry Mangano House” a Vienna, in Virginia, dove una performance a base di serenate e canti tradizionali ha incantato i presenti.

La musica incontra New York tra improvvisazioni e omaggi

Non sono mancati momenti di spontanea contaminazione artistica nel cuore della “Grande Mela”: un duetto improvvisato alla metropolitana di New York tra Fulvio Cama e le junk percussions di un musicista di strada dal sound tipicamente newyorkese, fino all’omaggio acustico di Fulvio a “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel al Central Park, luogo del loro indimenticabile concerto del 1982.

Il Columbus Day celebra le radici italiane

Momento culminante della trasferta è stata la partecipazione alla celebre parata del Columbus Day lungo le vie di New York. La ljra calabrese e i pupi siciliani hanno sfilato suscitando grande curiosità e ammirazione tra gli decine di migliaia di spettatori e partecipanti, con gli artisti impegnati a dialogare e scattare foto con il pubblico in una delle festività più sentite dalla comunità italiana e americana.

I patrocini e il sostegno al Tour USA

Il Tour USA di Fulvio Cama e Sara Cappello oltre che del Com.It.Es di New York, ha goduto dei Patrocini morali delle Amministrazioni Comunali di Reggio Calabria e Palermo, di cui i due artisti sono stati ufficialmente messaggeri di bellezza e di pace, A Washington e New York è stato inoltrato e particolarmente apprezzato anche il messaggio di saluto della Parlamentare europea, l’Onorevole Professoressa Giusi Princi.

Realizzato a titolo del tutto gratuito dagli artisti, il tour è stato reso possibile grazie al contributo di un’associazione siciliana per le spese di viaggio e al mecenatismo della famiglia Perry Mangano per il soggiorno negli USA.

La missione culturale per salvaguardare l’arte dei cantastorie

Lo scopo fondamentale di questa missione trasversale negli Stati Uniti è andato ben oltre la semplice esibizione artistica: per Fulvio Cama e Sara Cappello la promozione dell’antica arte dei cantastorie rappresenta una vera e propria vocazione civile e culturale. Frutto di anni di studio e ricerca etnomusicologica, l’impegno dei due interpreti punta a salvaguardare un patrimonio immateriale prezioso che rischia l’estinzione, riaffermando il valore delle radici mediterranee nel panorama globale contemporaneo.

Verso il centenario di Rosa Balistreri nel 2027

Il travolgente riscontro ottenuto e i numerosi inviti a ritornare ricevuti oltreoceano gettano già le basi per i progetti futuri. Fulvio Cama e Sara Cappello hanno infatti già tracciato la rotta verso il Centenario della nascita di Rosa Balistreri (1927-2027).

In vista del 2027, i due artisti intendono portare in tournée mondiale la figura dell’iconica cantautrice siciliana, raccontandone la vita attraverso i suoi brani più celebri e presentando in esclusiva le sue poesie inedite, musicate e raccolte nel libro-disco “Inedita Rosa” di Fulvio Cama. Un nuovo capitolo che confermerà il ruolo dei due cantastorie come ambasciatori della memoria e dell’identità del Sud nel mondo.